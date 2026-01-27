كيف تستخدم عصابات المخدرات الغواصات إلى أوروبا؟

كشف تقرير صادر عن وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، اليوم الثلاثاء، عن تهريب الكوكايين إلى أوروبا عبر طرق جديدة وبأساليب تمويه تقترب من المثالية.

وجاء في التقرير أن عصابات تهريب المخدرات العالمية تحولت إلى سبل غير تقليدية؛ حيث تستخدم التكنولوجيا المتقدمة، وتنفذ عمليات النقل عبر أعالي البحار باستخدام الغواصات "شبه الغاطسة"، والقوارب السريعة، والطائرات المسيرة (الدرونز)، بالإضافة إلى أماكن إخفاء مبتكرة.

وقال التقرير: "وصل تهريب الكوكايين إلى أوروبا لمستويات غير مسبوقة؛ ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإنتاج في أمريكا اللاتينية وزيادة الطلب داخل الاتحاد الأوروبي". وأشار خبراء "يوروبول" إلى إخفاء الشحنات داخل المنشآت الصناعية والآلات، أو حتى تحت الماء في هياكل السفن.

كما تعمد العصابات إلى إخفاء المخدرات بدمجها في "مواد حاملة" مثل الطعام والبلاستيك والنسيج، ووصف "يوروبول" ذلك بالتمويه الذي يقترب من المثالية، مؤكداً أن "هذه السبل تجعل من الصعب للغاية كشف الشحنات بواسطة أجهزة المسح الضوئي، أو الكلاب البوليسية، أو حتى الفحوصات الجنائية التقليدية".

وأوضح الخبراء أن المهربين ينقلون البضائع بشكل متزايد إلى سفن تابعة لهم في أعالي البحار تتجه نحو غرب أفريقيا، ومن هناك يُنقل الكوكايين مباشرة إلى البر الرئيسي الأوروبي أو جزر الكناري. وبمساعدة القوارب السريعة، تصل المخدرات إلى سواحل الأندلس ومنها إلى دول الاتحاد الأوروبي كافة.

من جانبها، أكدت مديرة "يوروبول"، كاثرين دي بول، على أهمية التعاون الدولي، قائلة: "نعلم أن هذه العصابات تنوع طرقها بصورة متزايدة، وتستخدم سفناً أصغر وتنفذ عمليات نقل في عرض البحر، بالإضافة إلى أساليب إخفاء ذكية للتهرب من الرصد".