فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي يجري مفاوضات مع الإمارات لتعزيز التعاون التجاري





أكدت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في خطابها خلال منتدى دافوس الاقتصادي إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على توقيع اتفاقيات تجارية استراتيجية مع عدد من الشركاء العالميين، من بينهم الإمارات العربية المتحدة.

تأتي هذه الخطوة ضمن مسعى الاتحاد لتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية والتنافسية الأوروبية، وتنويع الأسواق وتقليل المخاطر الاقتصادية.

وتشمل هذه الجهود اتفاقيات مع الإمارات والهند، أستراليا وماليزيا، بهدف دعم التجارة الحرة وتنمية التعاون الاستثماري بين أوروبا وشركائها في الشرق الأوسط وآسيا وأميركا اللاتينية.

وتحدثت فون دير لاين عن الاتفاقيات التجارية إنه تم توقيع اتفاقية مع كتلة ميركوسور (دول أمريكا الجنوبية)، مما أدى إلى إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، تضم أكثر من 700 مليون مستهلك وأكثر من 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع الالتزام باتفاقية باريس للمناخ.

وتابعت: تم إبرام اتفاقيات تجارية جديدة مع المكسيك وإندونيسيا وسويسرا، بينما تجري المفاوضات مع الإمارات العربية المتحدة وأستراليا والفلبين وتايلاند وماليزيا.

وشددت على أن أوروبا تختار التجارة العادلة والشراكة على التعريفات الجمركية والعزلة.