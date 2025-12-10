الصين.. وفاة 12 شخصاً في حريق بمبنى سكني





ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأربعاء أن 12 شخصا لقوا حتفهم في حريق بمبنى سكني في مدينة شانتو بجنوب البلاد.

وقالت شينخوا إن الحريق اندلع عند الساعة (1320 بتوقيت جرينتش) أمس الثلاثاء في مبنى مكون من أربعة طوابق قبل أن يتسنى إخماده بعد نحو 40 دقيقة.

وتجري السلطات تحقيقا للوقوف على سبب الحريق.

يأتي هذا الحادث في وقت ارتفع فيه عدد قتلى الحريق الأكبر في هونج كونج منذ عقود من حيث عدد الضحايا إلى 160 قتيلا أمس الثلاثاء. ودفع الحريق كبار القادة بالصين إلى المطالبة بإزالة المخاطر الأمنية فيما يتعلق بقطاع الإسكان.

وأعلنت الصين الشهر الماضي عن حملة تفتيش شاملة لمعايير السلامة المرتبطة بالحرائق في المباني الشاهقة على مستوى البلاد، وذلك في أعقاب حريق هونج كونج لمنع وقوع أي كارثة مماثلة في البر الرئيسي.

وحريق شانتو هو الأحدث في سلسلة من الحوادث المماثلة التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية.

ففي أبريل ، لقي 20 شخصا حتفهم في حريق اندلع بشقة في دار لرعاية كبار السن بإقليم خبي في شمال البلاد.

وبعد أسابيع، أودى حريق في مطعم بشمال شرق الصين بحياة 22 شخصا.