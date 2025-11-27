وفاة 11 شخصاً في أسوأ حادث قطار بالصين خلال 10 سنوات

قالت السلطات في مدينة كونمينغ بجنوب غرب الصين إن قطارا اصطدم بمجموعة من عمال السكك الحديدية اليوم الخميس ما أدى إلى وفاة 11 شخصا وإصابة اثنين، في أسوأ حادث تشهده شبكة القطارات الصينية منذ أكثر من 10 سنوات.

وذكر مسؤولون أن الحادث وقع في أثناء اختبار معدات مسح زلزالي وصدم القطار العمال عند مروره في جزء منحن داخل محطة قطارات بلدة لويانغ في إقليم يوننان.

وأضافوا أن المحطة استأنفت خدماتها بشكل طبيعي، فيما يجري التحقيق لتحديد أسباب الحادث.

تُعد شبكة السكك الحديدية الصينية الأكبر في العالم إذ تمتد لأكثر من 160 ألف كيلومتر وتُسجل مليارات الرحلات سنويا.

ورغم الإشادة بكفاءتها، تعرضت الشبكة لانتقادات عقب حوادث كبيرة أبرزها حادث عام 2011 في إقليم تشجيانغ الذي أسفر عن وفاة 40 شخصا وإصابة نحو 200.

وفي عام 2021، لقي تسعة أشخاص حتفهم عندما اصطدم قطار في مقاطعة قانسو شمال غرب البلاد بعمال على خط قطارات لانتشو-شينجيانغ.