الصين تحذر اليابان من هزيمة عسكرية ساحقة

حذرت الصين اليابان اليوم الجمعة من هزيمة عسكرية "ساحقة" إذا استخدمت القوة للتدخل في تايوان، وحذرت مواطنيها من زيارة اليابان، وذلك وسط غضب بكين من تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية بشأن تايوان.

واستدعت طوكيو اليوم الجمعة سفير بكين لديها للاحتجاج على منشور دبلوماسي صيني رفيع المستوى على الإنترنت بشأن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، في استمرار للخلاف المتبادل القائم منذ أسبوع.

وأثارت تاكايتشي خلافا دبلوماسيا مع بكين بتصريحاتها في البرلمان الأسبوع الماضي بأن أي هجوم صيني على تايوان قد يعد "وضعا يهدد البقاء" ويؤدي إلى رد عسكري من طوكيو.

ونشر كبير الدبلوماسيين الصينيين في أوساكا شوي جيان مقالا عن تصريحات تاكايتشي بشأن تايوان على منصة إكس وعلق قائلا "يجب قطع الرقبة القذرة التي تقحم نفسها في أمور غيرها"، قبل أن يحذف المنشور لاحقا.

وردت وزارة الخارجية اليابانية باستدعاء السفير الصيني لدى اليابان بسبب ما وصفتها بالتصريحات "غير اللائقة للغاية" التي أدلى بها شوي.

ودعت بعض الشخصيات السياسية البارزة في اليابان إلى طرد شوي، لكن طوكيو لم تطلب من بكين حتى الآن سوى "اتخاذ الإجراءات المناسبة" دون الخوض في تفاصيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية جيانغ بين إن كلمات تاكايتشي غير مسؤولة وخطيرة للغاية.

وقال جيانغ في بيان "إذا لم يتعلم الجانب الياباني الدروس المستقاة من التاريخ وتجرأ على المجازفة، أو حتى استخدام القوة للتدخل في مسألة تايوان، فلن يكون أمامه سوى أن يتكبد هزيمة ساحقة أمام جيش التحرير الشعبي الصيني ذي الإرادة الفولاذية ويدفع ثمنا باهظا".

واستدعت وزارة الخارجية الصينية أمس الخميس سفير اليابان لدى الصين لتقديم "احتجاج شديد اللهجة" على تصريحات تاكايتشي.

وعبرت الوزارة اليوم الجمعة عن "مخاوف جدية" بشأن التحركات العسكرية والأمنية لليابان في الآونة الأخيرة، بما في ذلك الغموض بشأن مبادئها غير النووية.

وقال المتحدث باسم الوزارة لين جيان في مؤتمر صحفي إن قرار اليابان عدم استبعاد الحصول على غواصات نووية يشير إلى تحول "سلبي" كبير في السياسة.

وطلبت الوزارة في وقت متأخر اليوم الجمعة من المواطنين الصينيين تجنب السفر إلى اليابان في المستقبل القريب، مشيرة إلى تدهور العلاقات بسبب تصريحات تاكايتشي و"المخاطر الكبيرة" التي قد تواجه رعاياها هناك.