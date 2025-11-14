الصين.. أول سفينة هجومية برمائية تحمل الطائرات المسيّرة تبدأ تجاربها

بدأت الصين تجربة بحرية أولى لسفينتها الهجومية البرمائية الجديدة من طراز 076، والمعروفة باسم "سيتشوان"، والتي تُعد أول سفينة هجومية برمائية في العالم قادرة على تشغيل الطائرات المسيّرة.

وتمثل هذه الخطوة تعزيزا لقدرات البحرية الصينية وتوسيعا لنطاق نفوذها العسكري، إذ تجمع السفينة بين مهام الإنزال البرمائي وتشغيل الطائرات المسيرة والمروحيات، ما يجعلها منصة بحرية متعددة المهام على مستوى متقدم عالميا.

أُطلقت السفينة في ديسمبر الماضي من حوض بناء السفن هودونغ-تشونغوا في شنغهاي، ويبلغ وزنها أكثر من 44 ألف طن. وتمتاز بهيكل مزدوج الجزيرة يتيح حمل عدد كبير من المروحيات والطائرات ذات الأجنحة الثابتة، إلى جانب الطائرات المسيّرة والمركبات البرمائية.

ومن أبرز مميزاتها نظام الإطلاق الكهرومغناطيسي للطائرات وأدوات الهبوط، ما يتيح إطلاق الطائرات المسيّرة والتحكم فيها بكفاءة عالية. كما يمكن للسفينة نقل قوات الإنزال البرمائية وقوارب الهبوط بسرعة وفعالية، ما يجعلها منصة هجومية بحرية متقدمة متعددة الاستخدامات وفقاً لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الصينية.

تجارب السفينة الحالية تركز على اختبار موثوقية واستقرار المحركات وأنظمة الطاقة، وهي مرحلة حاسمة قبل أن يتم تسليمها رسميا للبحرية الصينية في العام المقبل، وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي التقطت في أكتوبر علامات مثلثية جديدة على سطح السفينة لإطلاق واستعادة الطائرات.

من الناحية الاستراتيجية، تمثل سفينة سيشوان خطوة نوعية في تعزيز قدرات الصين البحرية بعيدا عن سواحلها، حيث يمكن استخدامها في نشر القوات البرمائية والطائرات المسيّرة في مناطق بعيدة، وزيادة القدرة على مراقبة المناطق البحرية الحساسة. كما تعكس هذه السفينة تطور الصين في مجال تكنولوجيا السفن متعددة المهام، مقارنةً بالسفن التقليدية التي تقتصر على مهام الإنزال فقط.

ويمتلك الأسطول الصيني أكبر قوة بحرية في العالم من حيث عدد السفن، بما يزيد عن 370 سفينة وغواصة، تشمل ثلاث حاملات طائرات وأربع سفن هجومية برمائية من طراز 075. بالمقارنة، تشغّل الولايات المتحدة أسطولًا من السفن الهجومية البرمائية من فئتي America وWasp، التي تفتقر إلى المنجنيقات ومعدات الاعتقال، لكنها قادرة على حمل مقاتلات F-35B القادرة على الإقلاع القصير والهبوط العمودي.

إجمالًا، تمثل سفينة Type 076 منصة بحرية هجومية متعددة المهام تجمع بين نقل القوات البرمائية، تشغيل الطائرات المسيّرة، وإطلاق الطائرات ذات الأجنحة الثابتة، ما يجعلها ركيزة استراتيجية جديدة في ترسانة البحرية الصينية ويعكس مستوى التطور التكنولوجي الذي وصلت إليه الصين في مجال السفن الحربية الحديثة.