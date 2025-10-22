رغم تحذيرات برلين.. الرسوم الجمركية الأمريكية تُسقط صادرات ألمانيا بنسبة 23.5%.. والصين هي المنتصر!

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الألماني أن الصين تفوقت على الولايات المتحدة لتصبح أكبر شريك تجاري لألمانيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، مستعيدة بذلك الصدارة في ظل فرض واشنطن رسوماً جمركية أعلى على الصادرات الألمانية.

وأوضحت حسابات وكالة "رويترز" أن إجمالي التبادل التجاري بين ألمانيا والصين بلغ 163.4 مليار يورو (ما يعادل 190.7 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى أغسطس في حين بلغ حجم التجارة مع الولايات المتحدة 162.8 مليار يورو.

وكانت الولايات المتحدة قد احتلت مركز الشريك التجاري الأول لألمانيا في عام 2024، لتنهي بذلك هيمنة صينية استمرت ثماني سنوات.

وجاء هذا التحول حينها بينما كانت برلين تسعى إلى تقليص اعتمادها على بكين، مشيرة إلى خلافات سياسية واتهامات بممارسات تجارية غير عادلة. ولكن السياسات التجارية تبدلت مجدداً هذا العام مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وفرض الرسوم الجمركية.

أثرت الرسوم الجمركية بشكل مباشر على الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة، التي تراجعت بنسبة 7.4% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام مقارنة بعام 2024، لتصل إلى 99.6 مليار يورو.

وفي شهر أغسطس وحده، انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة 23.5% على أساس سنوي، مما يشير إلى تسارع هذا الاتجاه التراجعي.

وقال ديرك ياندورا، رئيس اتحاد التجارة الخارجية الألماني: "لا شك أن سياسة الرسوم الجمركية والتجارة الأمريكية تُعد سبباً مهماً في تراجع المبيعات". وأضاف أن الطلب الأمريكي على السلع الألمانية التقليدية المخصصة للتصدير، مثل السيارات والآلات والمواد الكيميائية، قد انخفض بشكل ملحوظ.