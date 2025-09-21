بعد عام من الإفراج عنها.. الصين تعيد الصحفية زهانج زان إلى السجن بحكم جديد

قالت منظمات حقوقية إنه صدر حكم آخر بالسجن بحق صحفية في الصين، تُعرف بتقاريرها بشأن تفشي فيروس كورونا في ووهان.

وأعلنت منظمتا مراسلون بلا حدود وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان عن هذا النبأ أمس السبت.

وقالتا إن محكمة في شنغهاي أصدرت حكماً بسجن زهانج زان لمدة أربعة أعوام أمس الأول الجمعة "لإثارتها المشاجرات والشغب" وهي التهمة التي عادة ما يوجهها النظام القضائي الصيني ضد النشطاء.

ويشار إلى أن زهانج دائماً ما تدعم نشطاء حقوق الإنسان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت تقارير إلى أن القوات الأمنية حظرت الدبلوماسيين والصحفيين من دخول قاعة محكمة شنغهاي.

وكان قد تم الإفراج عن زهانج (42 عاماً) في مايو 2024، عقب أن أمضت خمسة أعوام في السجن، ولكنها اختفت مجدداً نهاية أغسطسالماضي، عندما قالت جماعة حقوقية إن الشرطة ألقت القبض عليها.

يُذكر أن السلطات ألقت القبض على زهانج في مايو 2020 وأصدرت محكمة حكماً بحقها في ديسمبر من نفس العام بحبسها لمدة أربعة أعوام لنشرها أخباراً حول تفشي فيروس كورونا في مدينة ووهان بوسط الصين.