الصين: قرار ترامب استثناء الأجهزة الإلكترونية من الرسوم "خطوة صغيرة"

قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الأحد إن بكين تقيم تأثير قرار الإدارة الأمريكية منح استثناءات للأجهزة الإلكترونية التي يأتي معظمها من الصين من الرسوم الجمركية ووصفت القرار بأنه مجرد "خطوة صغيرة" لتصحيح ممارسات واشنطن "الخاطئة".

وقررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح استثناءات من الرسوم الجمركية للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من واردات الإلكترونيات التي يأتي معظمها من الصين، وهو ما أتاح فرصة كبيرة لشركات التكنولوجيا مثل أبل التي تعتمد على المنتجات المستوردة.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن قرار الإدارة الأمريكية "خطوة صغيرة من الولايات المتحدة لتصحيح ممارستها الخاطئة المتمثلة في فرض رسوم جمركية مضادة من جانب واحد".

وذكرت الوزارة في بيان "الشخص الذي ربط الجرس على رقبة النمر هو من يستطيع فكه فقط"، وحثت الولايات المتحدة على اتخاذ خطوة كبيرة في تصحيح ما وصفته بأخطائها وإلغاء الرسوم الجمركية بالكامل.

وفي إشعار موجه إلى شركات الشحن، نشرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قائمة بالأكواد الجمركية التي ستعفى من الرسوم. وتدخل تلك الاستثناءات حيز التنفيذ بأثر رجعي اعتبارا من الساعة 0401 بتوقيت جرينتش يوم الخامس من أبريل نيسان.

وأدرجت الهيئة في القائمة نحو 20 منتجا، منها الكود 8471 الذي يشمل جميع أجهزة الكمبيوتر والكمبيوتر المحمول ومحركات الأقراص وأجهزة معالجة البيانات الآلية. كما شملت أيضا أجهزة أشباه الموصلات والمعدات ورقائق الذاكرة وشاشات العرض المسطحة.

ولم يتضمن الإشعار تفسيرا لخطوة إدارة ترامب، لكن الاستثناء الذي صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة يقدم تخفيفا يحظى بترحيب من قبل شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، ومنها أبل وديل وكثير من المستوردين الآخرين.

وتستثني خطوة ترامب أيضا الإلكترونيات المذكورة من الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10 بالمئة على البضائع من معظم البلدان باستثناء الصين، مما يخفف تكاليف استيراد أشباه الموصلات من تايوان وهواتف آيفون من إنتاج شركة أبل في الهند.