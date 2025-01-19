الصين.. تعزيز الذكاء الاصطناعي في التعليم ورقابة صارمة على المناهج

أصدرت الحكومة الصينية توجيهات لتطوير قطاع التعليم خلال الفترة من عام 2024 حتى عام 2035، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التوجيهات شملت عدة أهداف، من بينها فرض رقابة صارمة على تدريس المناهج الدراسية وتعزيز الذكاء الاصطناعي في تحويل قطاع التعليم.

كما شملت التوجيهات تعزيز استخدام اللغة الصينية المنطوقة والمكتوبة، وتعميق التبادلات اللغوية والثقافية مع هونج كونج وماكاو وتايوان، وتحسين آلية تنسيق وتخصيص موارد التعليم الأساسي استجابة للتغيرات السكانية، فضلا عن استكشاف التوسع التدريجي في التعليم المجاني، وإنشاء نظام رصد وإنذار مبكر للتغيرات في عدد السكان في سن المدرسة.

وبحسب التوجيهات، ستدفع الصين بإصلاح الكليات وتستكشف نموذجا جديدا لتدريب أفضل المواهب المبتكرة في المجالات الإستراتيجية العاجلة والناشئة.