المزارعة الصينية ين يوتشن تروي لـ«البيان» رحلتها مع الصحراء والغابة

في مأدبة عشاء رسمية أقامها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شرف نظيره الصيني في البيت الأبيض، يوم 24 سبتمبر 2026، اختار الرئيس شي جين بينغ أن يستشهد بقصة مزارعة من بلاده حوّلت مساحات واسعة من الصحراء إلى غابة خضراء، بمساعدة معلم أمريكي قدم لها تبرعاً مالياً قبل أكثر من ربع قرن. وأمام الحضور، قدم شي هذه التجربة بوصفها نموذجاً للصداقة بين الشعبين الصيني والأمريكي، في رسالة سياسية تؤكد أهمية الروابط الإنسانية في العلاقات بين القوتين الدوليتين، رغم ما تشهده من تنافس وخلافات.

وبطلة القصة المزارعة الصينية ين يوتشن، أمضت نحو أربعة عقود في مكافحة التصحر بمنطقة منغوليا الداخلية، بعدما بدأت زراعة الأشجار لحماية منزلها وأسرتها من الرمال المتحركة، قبل أن تتحول جهودها إلى مشروع بيئي امتد على مساحة تقارب 4700 هكتار، ويكتسب شهرة دولية بعد عودة المعلم الأمريكي رونالد ساكولسكي إلى الصين في أغسطس الماضي، لمشاهدة الغابة التي ساهم في تمويل زراعة بعض أشجارها قبل 27 عاماً.

وفي حديث خاص لـ«البيان»، أعربت ين يوتشن عن إعجابها بتجربة دولة الإمارات، وخصوصاً دبي، في التنمية المستدامة وتوسيع المساحات الخضراء، مؤكدة أن الإمارة تقدم نموذجاً ملهماً في التعامل مع تحديات البيئة الصحراوية، وقالت: «دبي تلهمنا جميعاً.. وأتوق لزرع شجرة صداقة على أرضها».

وأبدت استعدادها لتلبية أي دعوة لزيارة دبي، ومشاركة تجربتها في مكافحة التصحر، بما يسهم في نقل خبرات التشجير والمحافظة على البيئة إلى الأجيال الجديدة، وتشجيع التعاون الإنساني في مواجهة التحديات البيئية المشتركة.

الرمال تهدد الحياة

بدأت تجربة ين يوتشن عام 1985، عندما انتقلت بعد زواجها، وهي في التاسعة عشرة من عمرها، إلى قرية تقع على أطراف صحراء «مو أوس» بمنطقة منغوليا الداخلية شمال الصين. وهناك وجدت نفسها أمام ظروف معيشية قاسية، إذ كانت الكثبان الرملية تحاصر المنازل، وتدفع الرياح الرمال إلى داخلها، وتتسبب أحياناً في إغلاق الأبواب وتعطيل الحركة.

وتقول ين إن الرمال كانت تتسلل باستمرار إلى طعام الأسرة ومياهها، بينما كانت العواصف ترفع الكثبان أمام منزلها إلى مستويات تحول دون فتح بابه. وفي ظل هذه الظروف، أصبح البحث عن وسيلة لحماية الأسرة ومصادر رزقها ضرورة يومية.

وأكدت لـ«البيان» أنها لم تكن تخطط في البداية لإنشاء غابة واسعة أو إطلاق مشروع بيئي كبير، بل كانت تسعى إلى وقف زحف الرمال والحفاظ على إمكانية العيش في المنطقة، موضحة أن الخوف من الجوع وفقدان المنزل دفعها إلى البدء بزراعة الأشجار، رغم محدودية الإمكانات وصعوبة البيئة المحيطة.

وكانت أدواتها الأولى بسيطة، إذ استخدمت قضيباً فولاذياً لحفر التربة، ثم بدأت غرس الشتلات وسقيها يدوياً. وتطلبت العملية جهداً متواصلاً بسبب ندرة المياه والرياح القوية وصعوبة تثبيت النباتات في الرمال المتحركة.

ولم تحقق المحاولات الأولى نتائج كبيرة، إذ كانت أعداد محدودة من الشتلات تنجو من الظروف الطبيعية القاسية، لكنها واصلت العمل، ثم توسعت جهودها تدريجياً بمشاركة أفراد أسرتها، لتصبح زراعة الأشجار نشاطاً مستمراً امتد على مدى أربعة عقود.

5 آلاف دولار

وفي عام 1999، شاهد المعلم الأمريكي رونالد ساكولسكي، الذي كان يدرس اللغة الإنجليزية في الصين ضمن برنامج للتبادل التعليمي، تقريراً تلفزيونياً عن جهود ين يوتشن في مكافحة التصحر، وقرر مساعدتها على شراء مزيد من الشتلات.

وبدأ ساكولسكي التواصل مع مؤسسات ومنظمات أمريكية بحثاً عن تمويل للمشروع، حتى تمكن من جمع تبرع بقيمة 5 آلاف دولار عن طريق مؤسسة خيرية مقرها الولايات المتحدة.

وبالنسبة إلى ين، كان المبلغ كبيراً مقارنة بظروفها المعيشية في ذلك الوقت، وكان بإمكانها استخدامه لتلبية احتياجات أسرتها، لكنها اختارت تخصيصه لشراء الشتلات وتوسيع عمليات التشجير.

وتشير التقارير الصينية إلى أن التبرع ساعدها في زراعة عشرات الآلاف من الشتلات، نمت منها أكثر من 50 ألف شجرة خلال السنوات التالية، في حين استمرت جهود الأسرة في زراعة مساحات إضافية من الأراضي الصحراوية.

واحتفظت ين بورقة نقدية من مبلغ التبرع طوال السنوات التالية، لتكون تذكاراً للمساعدة التي تلقتها من المعلم الأمريكي، بينما استخدمت بقية الأموال في دعم عمليات التشجير.

وأكدت لـ«البيان» أنها كانت حريصة على إنفاق الأموال في الغرض الذي خُصصت له، معتبرة أن المحافظة على ثقة الشخص الذي ساعدها تمثل مسؤولية أخلاقية، وأن أفضل وسيلة للتعبير عن الامتنان كانت ضمان نمو الأشجار واستمرار المشروع.

«هذا مستحيل»

وفي مايو عام 2000، سافر ساكولسكي إلى منغوليا الداخلية للقاء ين والاطلاع على نتائج المشروع الذي ساهم في تمويله، حيث واجه خلال رحلته طبيعة صحراوية قاسية، وطرقاً وعرة امتدت بين الكثبان الرملية.

ووصف المعلم الأمريكي الظروف التي شاهدها آنذاك، قائلاً: «لا توجد طرق، ولا أشجار، ولا منازل، كنا نقود السيارات متجاوزين كثيباً رملياً تلو الآخر». وخلال الزيارة، شارك ين في زراعة بعض الشتلات، لكنه أبدى شكوكاً في إمكانية تحويل تلك المساحات الرملية إلى غابة، بالنظر إلى صعوبة البيئة الطبيعية والظروف التي كانت تعمل فيها الأسرة.

غير أن ين واصلت جهودها بعد عودته إلى الولايات المتحدة، وتوسعت عمليات زراعة الأشجار ورعايتها، حتى أصبحت المنطقة تضم أنواعاً متعددة، بينها أشجار الحور والعرعر الشرقي والتنوب والصنوبر الإسكتلندي المنغولي.

وبحسب ما أوضحته لـ«البيان»، فقد بلغت المساحة التي عملت أسرتها على تشجيرها خلال نحو أربعة عقود قرابة 4700 هكتار، وهي مساحة تعادل نحو 14 ضعف مساحة حديقة سنترال بارك في نيويورك.

وجاءت هذه الجهود ضمن تحول بيئي أوسع شهدته منطقة ووشن، حيث تشير التقارير الرسمية الصينية إلى تقلص الأراضي المتضررة من الرمال بنحو 80%، نتيجة برامج مكافحة التصحر والتشجير التي نُفذت على مدار سنوات.

البحث عن المعلم الأمريكي

ورغم استمرار المشروع، انقطع الاتصال بين ين يوتشن وساكولسكي بعد عودته إلى الولايات المتحدة، ولم يتمكن الطرفان من التواصل بصورة مباشرة طوال سنوات طويلة.

وظلت ين تحتفظ بذكريات الزيارة الأولى، وبالورقة النقدية التي أبقتها من التبرع، إلى جانب رغبتها في دعوة المعلم الأمريكي لمشاهدة ما أصبحت عليه المنطقة التي ساهم في زراعة أشجارها.

وفي مايو 2026، نشرت نداءً عبر الإنترنت للبحث عنه، عرضت خلاله نتائج أعمال التشجير، ودعته إلى العودة إلى الصين لزيارة الغابة بعد مرور أكثر من ربع قرن.

وسرعان ما انتشر النداء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتمكن أشخاص على صلة بالمدرسة التي كان يعمل فيها ساكولسكي من الوصول إليه، ليجري الطرفان اتصالاً مرئياً بعد سنوات من انقطاع التواصل.

وأتاحت المكالمة للمعلم الأمريكي مشاهدة جانب من الغابة التي نمت في المنطقة الصحراوية، قبل أن يتلقى دعوة رسمية لزيارة الصين والاطلاع على المشروع ميدانياً.

العودة بعد 26 عاماً

وفي 23 أغسطس 2026، عاد ساكولسكي إلى منطقة منغوليا الداخلية، حيث استقبلته ين يوتشن في المطار، في لقاء أعاد جمعهما بعد 26 عاماً من زيارته الأولى.

وكانت الزيارة فرصة للمعلم الأمريكي لمشاهدة الأشجار التي ساهم تبرعه في تمويل زراعتها، ومقارنة المشهد الجديد بالتضاريس الرملية التي شاهدها عند لقائه الأول بالمزارعة الصينية.

وخلال الجولة، اصطحبته ين إلى المواقع التي بدأت فيها عمليات التشجير، وأطلعته على الأشجار التي نمت خلال السنوات الماضية، وبينها شجرة حور تجاوز ارتفاعها 10 أمتار كانا قد زرعاها معاً في عام 2000.

كما زارا موقعاً أُطلق عليه اسم ساكولسكي تقديراً لمساهمته، وشاركا في غرس شتلة جديدة، تعبيراً عن استمرار العلاقة التي بدأت قبل أكثر من ربع قرن.

وشملت الرحلة أنشطة ثقافية وتعليمية في مدن صينية عدة، بينها لويانغ التي عمل فيها ساكولسكي معلماً، حيث شارك الطرفان في فعاليات للتبادل التعليمي، وزراعة شجرة صداقة داخل إحدى المدارس.

واعتبر ساكولسكي أن عودته إلى المنطقة ومشاهدة نتائج عمليات التشجير تمثل تحقيقاً لحلم راوده منذ زيارته الأولى، مشيداً بإصرار ين يوتشن على مواصلة العمل رغم التحديات التي واجهتها.

رسالة سياسية من البيت الأبيض

وبعد شهر من اللقاء، انتقلت قصة ين يوتشن وساكولسكي إلى مستوى سياسي ودبلوماسي عندما استحضرها الرئيس الصيني شي جين بينغ في كلمته خلال مأدبة العشاء الرسمية التي استضافها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. وقال شي إن المعلم الأمريكي قدم دعماً مالياً قبل أكثر من عشرين عاماً لامرأة صينية تعمل في مكافحة التصحر وزراعة الأشجار، وإنه عاد أخيراً إلى الصين ليشاهد بأم عينيه كيف تحولت الأرض الرملية إلى غابة خضراء.

ووصف الرئيس الصيني التجربة بأنها «مثال ساطع» على التبادلات الودية بين الشعبين، مشيراً إلى أن هذه العلاقات الإنسانية تسهم في تعزيز التفاهم المتبادل وإرساء قاعدة شعبية للتعاون بين الصين والولايات المتحدة.

وجاء استحضار القصة ضمن كلمة تناول فيها شي تاريخ التواصل بين البلدين، وأهمية تعزيز العلاقات الشعبية في مرحلة تشهد فيها العلاقات الصينية الأمريكية تحديات سياسية واقتصادية واستراتيجية.

ومن خلال مثال المزارعة الصينية والمعلم الأمريكي، قدم شي نموذجاً للتعاون المباشر بين الأفراد، في سياق دعوته إلى مواصلة الحوار والتواصل بين الشعبين، والمحافظة على الروابط التي نشأت خلال العقود الماضية.