إطلاق الصين لصاروخ متطور فائق السرعة يشير لاستخدام أوسع

كشفت الصين للمرة الأولى عن إطلاق صاروخ YJ-20 من مدمرة صغيرة، مما يمهد الطريق أمام أحد أكثر أسلحتها الفائقة السرعة تطورا ليتم نشرها على أسطول من السفن.

وأطلقت مدمرة Type 052D الصاروخ الباليستي فرط الصوتي المضاد للسفن، بحسب مقطع مصور نشرته وسائل الإعلام الرسمية أمس الأربعاء من أجل الفيلم الوثائقي تشوشينج بمناسبة الذكرى الـ99 لتأسيس جيش التحرير الشعبي.

وتعد هذه المرة الأولى التي يرى فيها الصاروخ وهو يتم إطلاقه من مدمرة أصغر حجما، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت الصين في السابق إن الصواريخ دخلت مرحلة التجارب الاخيرة بالمدمرات الأكبر حجما Type 055 .