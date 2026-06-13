الصين تصدر مبادئ توجيهية بشأن تصنيف بيانات خدمات المعلومات المالية

أصدرت الصين مبادئ توجيهية بشأن تصنيف بيانات خدمات المعلومات المالية وتقييمها، مما يوفر إطارا لتنفيذ قوانين أمن البيانات الحالية.

وتنطبق المبادئ التوجيهية على مقدمي خدمة المعلومات المالية الذين يعملون داخل الصين وتحدد كيفية تصنيف البيانات وحمايتها، طبقا لبيان مشترك صادر عن إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية وبنك الشعب الصيني وأربع جهات تنظيمية أخرى، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

ويتم تصنيف البيانات إلى ثلاث فئات- بيانات أعمال وبيانات مستخدمين وبيانات مؤسسات ويتم تصنيفها إلى أربعة مستويات:أساسية ومهمة وحساسة عامة وعامة، بناء على التأثير المحتمل للاختراق أو سوء الاستخدام.