تايوان تتحدى بكين "لا سلطة لكم في مياهنا"

أدانت وزارة الخارجية التايوانية بشدة العمليات البحرية الصينية الأخيرة، مؤكدة مجدداً أن بكين لا تملك أي حق في فرض سلطتها القانونية في المياه الواقعة شرق تايوان، لأي سبب من الأسباب.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن الخارجية التايوانية قولها في بيان، إن الصين لا يحق لها استغلال المفاوضات المحتملة بين اليابان والفلبين كذريعة لتوسيع نطاق سلطتها في المياه المحيطة بتايوان. وشدد البيان على أنه إذا سعت اليابان والفلبين إلى إجراء المزيد من المحادثات في المستقبل، فعليهما مراعاة حقوق تايوان البحرية المتداخلة بشكل كامل، والحفاظ على قنوات التواصل والتشاور مع تايبيه.

يأتي هذا التصعيد في أعقاب إعلان الصين عن إطلاق "عملية بحرية خاصة" شرق تايوان، رداً على اتفاقية أُبرمت مؤخراً بين اليابان والفلبين للتفاوض بشأن الحدود البحرية في المنطقة وتعميق التعاون الدفاعي.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية، بأن وزارة النقل الصينية نظمت هذه العملية لإنفاذ قوانين الملاحة البحرية، بدعوى ممارسة الصين لـ "سلطتها الإدارية البحرية" وحماية مصالحها الوطنية.

وتتعلق هذه التوترات بالمياه الواقعة شرق تايوان، الدولة الديمقراطية التي تتمتع بحكم ذاتي وتطالب بكين بفرض السيادة عليها، حيث تتداخل هذه المنطقة مع مناطق اقتصادية خالصة تطالب بها الصين، مما يزيد من حدة التنافس الجيوسياسي في المنطقة.