الصين تصدر إنذارات باللونين الأحمر والبرتقالي للتحذير من الفيضانات

أصدرت الصين إنذاراً باللون الأحمر للتحذير من خطر وقوع فيضانات على الجبال في أجزاء من غرب آنهوي وشرق هوبي، بحسب ما ورد في بيان نُشر على الحساب الرسمي لوزارة الموارد المائية على منصة "وي تشات" للتواصل الاجتماعي.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد، بأن السلطات أصدرت إنذارات برتقالية لغرب تشجيانج، وجنوب وغرب آنهوي، وشمال شرق جيانجشي، وشرق هوبي.

وتغطي الإنذارات الفترة من الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، وحتى الساعة الثامنة من مساء يوم غد الاثنين.

وتحث السلطات الحكومات المحلية على تعزيز عمليات المراقبة في الوقت الفعلي، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر من الفيضانات، وإعداد خطط للإخلاء.