تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة بالصين بنسبة 1.6%

أعلن مكنب الإحصاء الوطني الصيني اليوم الاثنين تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة بالصين خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 1.6% سنويا.

وأشار المكتب إلى وصول إجمالي قيمة الاستثمارات في الأصوال الثابتة خلال أول 4 شهور من العام الحالي إلى 14.13 تريليون يوان (2.06 تريليون دولار).

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن البيانات التفصيلية تشير إلى أن الاستثمار في البنية التحتية بالصين خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي زاد بنسبة 4.3% سنويا، بينما زاد الاستثمار في التصنيع بنسبة 1.2% سنويا.

وباستثناء قطاع العقارات، ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة في البلاد بنسبة 1.3% خلال الأشهر الأربعة الأولى. في المقابل، انخفض الاستثمار في التطوير العقاري بنسبة 13.7% على أساس سنوي.