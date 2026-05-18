الصناعة الصينية تسجل نمواً بنسبة 5.6% خلال 4 أشهر

أعلن مكنب الإحصاء الوطني الصيني اليوم الاثنين نمو الناتج الصناعي للصين خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 5.6% سنويا.

وأشار المكتب إلى نمو الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي بمفرده بنسبة 4.1% سنويا وبنسبة 0.05% شهريا.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن بيانات الناتج الصناعي في الصين تستخدم لقياس نشاط الشركات الكبرى التي لا يقل إجمالي حجم أعمالها السنوي عن 20 مليون يوان (2.92 مليون دولار).

وسجل ناتج قطاع التعدين نموا بنسبة 5.5% خلال أول 4 شهور من العام الحالي، في حين زاد ناتج قطاع التصنيع بنسبة 5.8% وارتفع ناتج قطاع المرافق الذي يشمل الكهرباء وخدمات التدفئة وإنتاج وإمدادات المياه بنسبة 4.5% سنويا.