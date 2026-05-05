صاروخ بمدى 826 ميلاً .. شبح جديد يعيد تشكيل ميزان القوة البحرية

تعمل الصين على تطوير صاروخ كروز جديد منخفض الرؤية يُصمم خصيصا للاستخدام مع مقاتلاتها الشبحية الحديثة مثل Chengdu J-20 وShenyang J-35، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتها في الضربات البحرية بعيدة المدى مع تقليل فرص الكشف الراداري.

وبحسب وثائق تصميم ظهرت على منصات صينية، فإن الصاروخ الجديد يتميز بحجم صغير نسبيا، إذ يقل طوله عن 13 قدما، ما يسمح بتخزينه داخل الحجرات الداخلية للطائرات الشبحية دون الحاجة لتعليقه خارجيا. هذه الميزة تمنح الطائرات قدرة على الحفاظ على بصمتها الرادارية المنخفضة أثناء التحليق داخل مناطق نزاع محتملة.

التصميم يعتمد على تقنيات متقدمة لتقليل الرصد، أبرزها فوهة عادم مسننة تعمل على تشتيت موجات الرادار، بالإضافة إلى هيكل ديناميكي هوائي منخفض البصمة. كما يأتي الصاروخ بذيل على شكل حرف V يساعد في إخفاء حرارة المحرك وتقليل التوقيع الحراري، ما يجعله أكثر صعوبة في التتبع عبر أنظمة الأشعة تحت الحمراء.

واحدة من أهم الميزات في هذا السلاح هي نظام تبريد متطور، حيث يتم حقن هواء بارد داخل تيار العادم الساخن لتقليل البصمة الحرارية. كما يُحاط المحرك بمواد عازلة مثل الصوف الصخري لتقليل انتقال الحرارة إلى جسم الصاروخ، مما يعزز قدرته على التخفي.

يُتوقع أن يعمل الصاروخ بسرعة دون صوتية، مع مدى يصل إلى نحو 826 ميلاً، ما يسمح له باستهداف السفن من مسافات بعيدة دون دخول الطائرة الحاملة إلى نطاق الدفاعات المعادية. هذا المفهوم يتيح تنفيذ هجمات دقيقة من خارج نطاق الرصد المباشر.

وتشير المقارنات إلى أن هذا التصميم يختلف عن صواريخ مثل AGM-158C LRASM، الذي يُحمل عادة بشكل خارجي على الطائرات، مما يزيد من احتمالية اكتشافه. في المقابل، يعتمد النموذج الصيني على الإطلاق من حجرات داخلية للحفاظ على عنصر المفاجأة.

ورغم أن هذا السلاح ما زال في مرحلة التطوير النظري، إلا أن دمجه مع أسطول مقاتلات شبحية متزايد العدد قد يشكل تحولًا مهمًا في استراتيجيات القتال البحري، خصوصًا في بيئات النزاع عالية الحساسية.