10 قتلى على شاطئ بوندي الأسترالي.. الشرطة تحيّد مسلحين وتُخلي المنطقة بحثاً عن عبوات ناسفة

توفي عدد من الأشخاص وأُصيب آخرون في حادث إطلاق نار واسع النطاق هز شاطئ بوندي الشهير في سيدني، أستراليا، اليوم الأحد. أكدت شرطة نيو ساوث ويلز احتجاز شخصين على خلفية الهجوم الذي سُمع خلاله دوي ما لا يقل عن عشرات الأعيرة النارية، فيما أفادت هيئة الإذاعة الوطنية (ABC) بأن الشرطة أعلنت "تحييد التهديد" في المنطقة.

بدأت الواقعة حوالي الساعة 6:45 مساءً بالتوقيت المحلي بعد ورود بلاغات عن إطلاق النار على أشخاص متعددين.

وقد استنفرت خدمة الإسعاف في نيو ساوث ويلز 25 وحدة، بما في ذلك طائرات مروحية، حيث تم نقل ستة أشخاص على الأقل مصابين بطلقات نارية إلى مستشفيات مختلفة في المدينة. وكانت الشرطة قد دعت في بيانات متتالية الجمهور لتجنب المنطقة وأمرت الموجودين فيها باللجوء إلى أماكن آمنة ريثما تم احتواء الوضع.

جاء هذا الهجوم بالتزامن مع اليوم الأول من مهرجان حانوكا (عيد الأنوار) اليهودي الذي كان يُقام على الشاطئ. وقد أشار أليكس ريفشين، الرئيس التنفيذي المشارك للمجلس التنفيذي للجالية اليهودية الأسترالية، الذي كان على اتصال بشهود عيان، إلى أن الحادث وقع خلال فعالية عائلية ضمت المئات، معرباً عن اعتقاده بأن الهجوم "لم يكن مجرد هجوم حدث بالصدفة... أعتقد أن هذا كان متعمداً ومستهدفاً للغاية".

ردود فعل القيادة الأسترالية:

أعرب رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز عن بالغ صدمته وألمه، واصفاً المشاهد في بوندي بأنها "صادمة ومؤلمة"، وأكد تواصله مع القادة الأمنيين والسياسيين لضمان سلامة المواطنين. كما أكد رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، كريس مينز، أن التقارير الواردة تبعث على "القلق العميق"، داعياً الجميع إلى اتباع تعليمات الشرطة.

أكدت الشرطة الأسترالية في موقع الحادث بشاطئ بوندي ارتفاع الحصيلة النهائية والمروعة للضحايا إلى 10 قتلى، من ضمنهم أحد المسلحين. كما أسفر الهجوم عن إصابة ما لا يقل عن 14 شخصاً آخرين، من بينهم ضابطا شرطة أصيبا بالرصاص.

تمكنت الشرطة من تحييد مسلح واحد في موقع الحادث، بينما تم وضع المسلح الآخر رهن احتجاز الشرطة بعد إصابته. وفي تطور خطير، أنشأت الشرطة منطقة حظر (استبعاد) وأحضرت معدات متخصصة لتطهير العبوات الناسفة المرتجلة (IEDs). لم يتم تأكيد الموقع الدقيق لهذه المنطقة الأمنية الموسعة حتى الآن.

أفاد سائح بريطاني وكالة فرانس برس الأحد أنه شاهد "مسلحين اثنين يرتديان ملابس سوداء" على شاطئ بونداي الشهير في سيدني، حيث أعلنت السلطات عن إصابة عدد من الأشخاص في إطلاق نار واعتقال مشتبه بهما.

وقال تيموثي برانت-كولز لوكالة فرانس برس من الموقع السياحي "حصل إطلاق نار من مسلحَين يرتديان ملابس سوداء ويحملان بنادق نصف آلية"، مضيفا أنه شاهد أشخاصا عدة مصابين بأعيرة نارية