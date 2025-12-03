استرالية تقتل أهل زوجها بـ"قبعة الموت"!

في قلب ريف فيكتوريا الهادئ، تحولت مائدة غداء عائلية تقليدية إلى مسرح لجريمة مروعة أذهلت العالم، بينما تستعد إيرين باترسون لتلقي حكمها التاريخي بعد إدانتها بقتل ثلاثة من أقاربها بفطر "قبعة الموت" السام المخفي داخل فطيرة "بيف ويلينغتون"، تعكس موافقة المحكمة على البث المباشر لجلسة النطق بالحكم ندرة وخطورة هذه القضية التي كشفت عن خداع بارد ومُتعمَّد في دائرة العائلة.

وستصدر يوم الإثنين المقبل، حكماً على المرأة الأسترالية إيرين باترسون، بعد إدانتها بثلاث تهم بالقتل وتهمة الشروع في قتل الناجي الوحيد، وذلك على خلفية إعدادها وجبة غداء لضيوفها تحتوي على فطر "قبعة الموت" المسموم المخبوز في فطيرة "بيف ويلينغتون".

وقد اجتذبت هذه القضية الاستثنائية اهتماماً دولياً، وفي حالة نادرة جداً، سيتم بث جلسة النطق بالحكم مباشرة من المحكمة العليا في فيكتوريا.

وأشار القاضي كريستوفر بيل، الذي سيصدر الحكم على باترسون، إلى أنه قرر السماح بالبث المباشر نظراً "للاهتمام العام المكثف بالقضية".

توصلت هيئة المحلفين المكونة من 12 عضواً إلى الحكم بالإدانة في يوليو الماضي، بعد حوالي ستة أيام من المداولات التي أعقبت محاكمة استمرت 10 أسابيع في مورول، وهي بلدة صغيرة تبعد حوالي ساعة بالسيارة عن غرفة الطعام في ليونغاثا، فيكتوريا، حيث قُدمت وجبة الغداء القاتلة في يوليو 2023.

وقد سارعت العشرات من أطقم وسائل الإعلام إلى المحكمة عندما أُعلن أن هيئة المحلفين قد توصلت إلى قرار في القضية التي أسرت الجماهير في جميع أنحاء العالم وأسفرت عن إنشاء أربعة برامج بودكاست مخصصة لتفصيل أدلة كل يوم من أيام المحاكمة.

خلال أسابيع من الشهادات، اتُهمت باترسون بتعمد تلويث وجبة الغداء بفطر "قبعة الموت" (Death Cap Mushrooms)، وهو فطر شديد السمية كانت قد التقطته بعد رؤية موقعه منشوراً على موقع إلكتروني عام.

وفي الأيام التي تلت ذلك، توفي والدا زوجها السابق، دون وغيل باترسون، إلى جانب شقيقة غيل، هيذر ويلكينسون. أما زوج هيذر، القس المحلي إيان ويلكينسون، فقد نجا بعد إقامة استمرت أسابيع في المستشفى.

جادل محامو الدفاع بأن الوفيات كانت "حادثاً مروعاً" وقع عندما حاولت باترسون تحسين مذاق الوجبة، وأنها كذبت مراراً على الشرطة بدافع الذعر عندما أدركت أنها ربما أضافت فطراً تم جمعه عشوائياً إلى المزيج.

غداء المصير والنتائج المميتة

كانت الحقائق المتفق عليها هي أن باترسون دعت خمسة أشخاص لتناول الغداء في 29 يوليو 2023، بما في ذلك زوجها المنفصل عنها سايمون باترسون، الذي اعتذر عن الحضور في اليوم السابق.

وفي غضون ساعات من تناول الوجبة، أصيب ضيوف الغداء الأربعة ، والدا سايمون دون وغيل، وعمته وعمه هيذر وإيان ويلكينسون، بوعكة صحية شملت القيء والإسهال. تم نقلهم إلى المستشفى حيث وُضعوا في غيبوبة مستحثة بينما حاول الأطباء إنقاذهم.

توفيت غيل وهيذر في 4 أغسطس بسبب فشل عضوي متعدد، وتبعهما دون في 5 أغسطس، بعد فشل استجابته لعملية زرع الكبد. نجا إيان ويلكينسون وتم تسريحه أخيراً من المستشفى في أواخر سبتمبر، بعد شهرين تقريباً من العلاج المكثف.

يحتوي فطر "قبعة الموت" على سموم الأمانيتا التي تمنع إنتاج البروتينات في خلايا الكبد، مما يؤدي إلى موت الخلايا واحتمال فشل الكبد بعد حوالي يومين من الابتلاع.

تم العثور على هذا الفطر القاتل، الأصلي لأوروبا، ينمو في عدة ولايات أسترالية، وشوهد في ذلك الوقت بالقرب من منزل باترسون في ريف فيكتوريا.

ادعاءات "الخداع المتعمد"

خلال المحاكمة، قالت النيابة بأن باترسون كانت لديها الفرصة لقطف الفطر القاتل بعد رؤية موقعه منشوراً على موقع iNaturalist للمواطنين المهتمين بالعلوم.

ويشير حكم الإدانة إلى أن هيئة المحلفين قبلت حجة النيابة بأنها على الأرجح سافرت إلى موقعين في أبريل ومايو 2023، وتعمدت قطف الفطر المستخدم في الوجبة.

زعمت المدعية العامة نانيت روجرز أن "أربعة أعمال خداع محسوبة" كانت في صميم القضية. وقالت: "الخداع الأول كان ادعاء السرطان الملفق الذي استخدمته كذريعة لدعوة الغداء.

الخداع الثاني كان الجرعات القاتلة من السم التي أخفتها المتهمة في فطائر "بيف ويلينغتون" المطهوة منزلياً. الخداع الثالث كان محاولاتها للتظاهر بأنها عانت أيضاً من تسمم فطر قبعة الموت، والخداع الرابع كان التستر المستمر الذي شرعت فيه لإخفاء الحقيقة".

اعترفت باترسون بأنها اشترت في 28 أبريل ، وهو نفس اليوم الذي وضعت فيه إشارات الهاتف المحمول لها في محيط فطر قبعة الموت ، جهاز تجفيف طعام قامت لاحقاً بالتخلص منه في مركز إعادة تدوير النفايات في 2 أغسطس، بينما كان ضيوفها في المستشفى، وظهرت بصمات أصابعها عليه، واحتوى على بقايا فطر قبعة الموت.

وزعمت النيابة أن باترسون ادعت المرض في الأيام التي تلت تقديم وجبة الغداء وحاولت إخفاء آثار جريمتها عن طريق التخلص من جهاز التجفيف وإعادة ضبط مصنع لأجهزتها لحذف الأدلة.

اتهم محامي دفاع باترسون، كولين ماندي، النيابة بأنها كانت انتقائية في الأدلة وتدفع بـ "أربعة افتراضات سخيفة ومعقدة". وقال ماندي إن الافتراض الأول هو أن باترسون ستفعل ذلك "بدون أي دافع".

وأشار إلى وجود عدة أسباب لعدم رغبة باترسون في قتل ضيوفها. وقال إنه لم تكن لديها مشاكل مالية، وكانت تعيش في منزل كبير، ولديها حضانة شبه كاملة لطفليها الصغيرين، اللذين كانا قريبين جداً من أجدادهما، في حين لم يكن مطلوباً من النيابة إثبات الدافع.

واتهمت روجرز باترسون بامتلاك وجهين: وجه أظهرته للعالم يوحي بأن لديها علاقة جيدة مع عائلة باترسون، ووجه خفي أظهرته فقط لأصدقائها على فيسبوك يوحي بأنها لا تريد "أي علاقة بهم".

ففي رسائل فيسبوك أُرسلت في ديسمبر 2022، عبرت باترسون عن غضبها وإحباطها من تردد دون وغيل في التدخل في انهيار زواج ابنهما.

وكتبت: "لقد سئمت من هذا الهراء، لا أريد أي علاقة بهم. اعتقدت أن والديه سيريدانه أن يفعل الشيء الصحيح، لكن يبدو أن قلقهم بشأن عدم الرغبة في الشعور بعدم الارتياح وعدم الرغبة في التدخل في الأمور الشخصية لابنهم يتجاوز ذلك، فليذهبوا إلى الجحيم".

وقالت رسالة أخرى: "هذه العائلة، أقسم بالله اللعين".

خلال ثمانية أيام من الشهادة، بما في ذلك الاستجواب، توسلت باترسون باستمرار براءتها، مدعية أنها أضافت فطراً تم جمعه إلى الوجبة عن غير قصد.

في توجيهاته لهيئة المحلفين، قال القاضي كريستوفر بيل إن اعتراف باترسون بأنها كذبت وتخلصت من الأدلة يجب ألا يتسبب في تحيزهم ضدها. وقال: "هذه محكمة قانون، وليست محكمة أخلاق".

وأضاف: "القضية ليست ما إذا كانت مسؤولة بطريقة ما عن العواقب المأساوية لوجبة الغداء، ولكن ما إذا كانت النيابة قد أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنها مسؤولة جنائياً عن تلك العواقب".

وجدت هيئة المحلفين أن باترسون كانت تنوي قتل جميع ضيوف الغداء الأربعة وكذبت مراراً وتكراراً على منصة الشهود للادعاء بأنها لم تفعل ذلك.