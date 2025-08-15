مياه الصرف تكشف ارتفاعاً قياسياً في استهلاك المخدرات بأستراليا

أظهر تحليل لمياه الصرف الصحي في أستراليا ارتفاعا قياسيا في معدل استهلاك الميثامفيتامين، والكوكايين، والهيروين، وفقا لتقرير صدر اليوم الجمعة.

وكشف أحدث تقرير عن مياه الصرف الصحي والصادر عن اللجنة الأسترالية للاستخبارات الجنائية أن 2ر22 طنا من الميثامفيتامين، والكوكايين، والهيروين، وإم.دي.إم.إيه تم استهلاكها في الفترة من أغسطس 2023 إلى أغسطس 2024.

ويمثل هذا زيادة بنسبة 34% عن العام السابق، مدفوعة بزيادات في استهلاك الميثامفيتامين، المعروف أيضا باسم "الآيس" أو "الميث"، بكمية 8ر12 طن. وتشكل هذه الكمية زيادة سنوية بنسبة 21% وأعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق من قبل البرنامج، الذي بدأ في عام 2016.

كما شهد استخدام الكوكايين والهيروين ارتفاعات قياسية، حيث قفز الأول بنسبة 69% على أساس سنوي إلى 8ر6 طن، وارتفع الهيروين بنسبة 14% إلى 1ر1 طن. وارتفع استخدام إم.دي.إم.إيه بنسبة 49% إلى 4ر1 طن.

ووفقا للجنة الأسترالية للاستخبارات الجنائية، فإن الزيادة في استهلاك هذه المخدرات غير المشروعة هي في جزء منها انعكاس لتعافيها بعد التباطؤ الذي شهدته خلال جائحة كوفيد-19.

وقالت رئيسة اللجنة هيذر كوك: "هذه هي المرة الأولى خلال عمر البرنامج التي يتم فيها استهلاك 3 أنواع من المخدرات بمستويات قياسية في نفس الوقت، وهذا يوضح المرونة طويلة الأجل لهذه الأسواق وقدرتها على التعافي من الانخفاضات الكبيرة في الاستهلاك التي تسببت بها قيود الحركة وإغلاق الحدود الصارم خلال جائحة كوفيد-19".

وأضافت كوك: "تشير نمذجة البيانات في اللجنة الأسترالية للاستخبارات الجنائية إلى أن الزيادات في استهلاك الميثامفيتامين، والكوكايين، وإم.دي.إم.إيه من المرجح أن تستمر حتى عام 2027، على الرغم من أنها على الأرجح ليست بنفس المعدل الذي لوحظ خلال العام المنتهي في أغسطس 2024".

وتغطي البيانات 5ر14 مليون أسترالي - حوالي 57% من السكان - وتعتمد على عينات مياه الصرف الصحي التي تم جمعها من جميع أنحاء البلاد في أغسطس وأكتوبر . ويتتبع التقرير استهلاك المخدرات لـ 12 مادة، سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة.