تايلاند وكمبوديا تتفقان على استئناف محادثات وقف إطلاق النار الدائم

اتفقت تايلاند وكمبوديا على استئناف المحادثات بينهما بشأن وقف دائم لإطلاق النار، وذلك بعد تجدد القتال على حدودهما المشتركة.

وذكرت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية الصادرة في كوالالمبور، اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن يتم عقد المفاوضات بعد غد الأربعاء، بحسب ما قاله وزير الخارجية التايلاندي، سيهاساك فوانجكيتكيو.

وأشارت الصحيفة إلى أن كمبوديا هي التي قدمت الاقتراح الأولي.

ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية التايلاندي عن المحادثات المقررة بعد عقد اجتماع خاص لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الماليزية. وتناول الاجتماع النزاع الحدودي بين الدولتين العضوتين.

ومن جانبها، أكدت رابطة آسيان المحادثات المزمعة، كما رحب وزراء خارجية المجموعة بالاتفاق على عقد اجتماع للجنة الحدودية، وأكدوا مجدداً التزامهم المشترك بالامتناع عن التهديد أو استخدام القوة، وبالتسوية السلمية للنزاعات، واحترام الحدود الدولية والقانون الدولي.





