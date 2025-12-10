كارثة كمبوديا الإنسانية.. أكثر من 127 ألف نازح يفرون من قصف طائرات "إف-16" التايلاندية

أظهرت بيانات صدرت عن السلطات الكمبودية، ظهر اليوم الأربعاء، نزوح أكثر من 127 ألف مدني في البلاد، في ظل تصاعد هجمات الجيش التايلاندي على المنطقتين العسكريتين الرابعة والخامسة، بحسب ما أوردته صحيفة "خمير تايمز".

وتشير السلطات الكمبودية إلى نزوح 37 ألفاً و115 عائلة من منازلها في أقاليم أودار مينتشي، وبرياه فيهيار، وبانتي مينتشي، وبورسات، وباتامبانج، وسيم ريب. وجاءت أكبر أعداد للنازحين من أقاليم أودار مينتشي، وبرياه فيهيار، وبانتي مينتشي، الواقعة على خط المواجهة.

ويصف المسؤولون النزوح الجماعي المفاجئ بأنه من أكبر حالات الطوارئ الإنسانية التي شهدتها الأعوام الأخيرة، حيث تعاني أماكن الإيواء والمعابد والمواقع المؤقتة من صعوبة في استيعاب التدفق المستمر للعائلات التي نزحت بأقل قدر من الأغراض والمتعلقات.

من ناحية أخرى، نقلت الصحيفة عن وزارة الدفاع الكمبودية القول إن طائرات تايلاندية "إف-16" أسقطت قنبلتين على الأقل على قرى بإقليم ميانشي قرب الحدود، ولم ترد تقارير فورية عن خسائر بشرية.

تتجدد هذه الاشتباكات الحدودية على خلفية نزاع قديم يعود إلى حقبة الاستعمار الفرنسي في مطلع القرن العشرين، حيث تتنازع الدولتان على ترسيم حدودهما الممتدة لنحو 800 كيلومتر. ويتركز التوتر بشكل خاص حول مناطق أثرية، أبرزها معبد برياه فيهيار وغيره من المعابد التاريخية التي يعود عمرها إلى قرون. وقد تحولت هذه المعابد من رموز دينية إلى ثكنات عسكرية، بعد أن أدت الخرائط الاستعمارية القديمة إلى تفسيرات متضاربة للسيادة، رغم حكم محكمة العدل الدولية الذي أكد أحقية كمبوديا في ملكية المعبد الرئيسي في عام 1962.

يأتي هذا التصعيد في أعقاب أشهر قليلة من اتفاق هش لوقف إطلاق النار، كان قد تم التوصل إليه بوساطة إقليمية ودولية شملت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الماليزي. ومع ذلك، تبادل الجانبان الاتهامات بخرق الاتفاق، حيث أعلنت تايلاند مؤخراً تعليق تنفيذ الهدنة عقب حوادث حدودية، في حين أكدت كمبوديا التزامها. وقد حثت دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) الطرفين على ضبط النفس والعودة إلى طاولة المفاوضات لتفادي الانزلاق نحو مواجهة واسعة تهدد الاستقرار الإقليمي.