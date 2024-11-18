إعصار مان-يي يخلف 8 قتلى في الفلبين

قالت السلطات في الفلبين إن ثمانية على الأقل لاقوا حتفهم عندما ضرب الإعصار مان-يي القوي البلاد في مطلع الأسبوع مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة تسببت في انهيارات أرضية وارتفاع كبير في الأمواج.

ووصل مان-يي، وهو سادس عاصفة تضرب الفلبين في شهر واحد، إلى اليابسة في إقليم كاتاندوانيس بشرق البلاد يوم السبت، لكنه ضعف لدى مروره عبر جزيرة لوزون الرئيسية ثم تراجع إلى مستوى إعصار عادي عند خروجه من بر الفلبين اليوم الاثنين.

وقالت إدارة الكوارث في إقليم نويفا فيزكايا إن انهياراً أرضياً في إحدى بلدات الإقليم شمال البلاد دفن منزلا فأودى بحياة أسرة مكونة من سبعة أفراد بينهم فتاة في الثامنة.

وذكرت إدارة الكوارث في إقليم كامارينز نورتي أن رجلا يبلغ من العمر 72 عاما لاقي حتفه في حادث سيارة ببلدة دايت نتيجة سقوط كابلات بسبب الرياح العاتية.

وقال الرئيس فرديناند ماركوس الابن للصحفيين "سنواصل إغاثة تلك المناطق المعزولة ومساعدة من تشردوا هناك".

وتضرب الفلبين حوالي 20 عاصفة مدارية في المتوسط سنويا مما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية بما يتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية.

ويقترب إعصار مان-يي من فيتنام مصحوبا برياح سرعتها 110 كيلومترات في الساعة وهبات عرضية للرياح تصل سرعتها إلى 135 كيلومترا في الساعة.

وتدفقت مساعدات من دول، تشمل الولايات المتحدة، على الفلبين للمساهمة في عمليات الإغاثة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنه كلف القوات الأمريكية بتقديم الدعم المباشر للاستجابة للإعصار القوي.

وأضاف خلال زيارته للفلبين "سنقدم أيضا مساعدات إنسانية إضافية عاجلة بقيمة مليون دولار، وهذا من شأنه أن يساعد على زيادة المساعدات للشعب الفلبيني".