في إنجاز عسكري .. الهند تختبر بنجاح صاروخاً فرط صوتي

أعلنت الهند اليوم الأحد أنها اختبرت بنجاح صاروخا فرط صوتي بعيد المدى تم تطويره محليا، محققة بذلك إنجازا عسكريا مهما يجعلها ضمن مجموعة صغيرة من الدول التي تمتلك هذه التكنولوجيا المتقدمة.

وتبذل بعض البلدان جهودا لتطوير الأسلحة الأسرع من الصوت مثل الهند، التي تسعى جاهدة لتطوير صواريخ متقدمة بعيدة المدى، إلى جانب الصين وروسيا والولايات المتحدة.

وقالت الحكومة في بيان إن الصاروخ الهندي الذي طورته منظمة البحث والتطوير الدفاعي الحكومية وشركاء في هذا القطاع مصمم للتحليق لمسافة تتجاوز 1500 كيلومتر بحمولته.

وأضافت أن "بيانات الرحلة... أكدت نجاح المناورات النهائية والاصطدام بدرجة عالية من الدقة".

وذكرت أن إطلاق الصاروخ تم من جزيرة الدكتور إيه.بي.جيه عبد الكلام قبالة الساحل الشرقي لولاية أوديشا أمس السبت.

ووصف وزير الدفاع راجنات سينغ في منشور على منصة إكس الاختبار بأنه "إنجاز تاريخي"، مضيفا أنه وضع الهند في مصاف الدول التي تمتلك هذه التقنيات المتقدمة والحيوية.