الفلبين توجه نداء عاجلاً لسكان مناطق سيضربها الإعصار مان-يي

أصدرت السلطات الفلبينية نداء عاجلا اليوم السبت للسكان في المناطق المنخفضة والبلدات الساحلية للانتقال إلى أماكن آمنة مع اكتساب الإعصار القوي مان-يي قوة مع اقترابه من جزيرة لوزون الرئيسية في البلاد.

واشتد مان-يي، وهو الإعصار المداري السادس الذي يضرب الفلبين في شهر واحد، وبلغت سرعة الرياح القصوى المستمرة 195 كيلومترا في الساعة فيما ترتفع في ذروتها إلى 240 كيلومترا في الساعة، وفقا لإدارة الخدمات الجيوفيزيائية والفلكية للغلاف الجوي الفلبينية.

ودفع هذا الإدارة لرفع حالة التأهب للعاصفة إلى أعلى مستوى لها في إقليمي كاتاندوانيس وكامارينيس سور في منطقة بيكول وسط البلاد.

وحذرت الإدارة من أن الإعصار لا يزال يمثل "وضعاً كارثياً محتملاً ومهدد للحياة" في منطقة بيكول.

وذكر مسؤول في إدارة الكوارث لإذاعة دي.زد.آر.إتش أنه جرى إجلاء أكثر من 500 ألف شخص في ست ولايات بالمنطقة، مضيفاً أن العدد من المتوقع أن يرتفع مع حشد السلطات المحلية المزيد من السكان.

ومن المرجح أيضا أن تتأثر منطقة العاصمة مانيلا بأمطار تتراوح ما بين غزيرة إلى شديدة اعتبارا من غدا الأحد.

وفي المتوسط، تضرب الفلبين حوالي 20 عاصفة مدارية كل عام، مما يجلب أمطاراً غزيرة ورياحاً قوية وانهيارات أرضية مميتة.