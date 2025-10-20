مليار دولار لـ"تيشو".. كمبوديا تفتتح مطاراً لتحفيز السياحة رغم الصراع مع تايلاند وقضايا الاحتيال!

افتتح رئيس وزراء كمبوديا هون مانيت يوم الإثنين مطاراً رئيسياً جديداً في العاصمة بنوم بنه بهدف تحفيز السياحة والاستثمار في البلاد.

يضم مطار تيشو الدولي ثلاثة ممرات إقلاع وهبوط، وسيحل محل مطار بنوم بنه الدولي الذي أُقيم منذ حوالي 70 عاماً ويضم ممر إقلاع وهبوط واحداً. أُقيم المطار الجديد الذي بلغت تكلفته مليار دولار في إقليم كاندال على بعد حوالي 30 كيلومتراً جنوب بنوم بنه.

وبدأ تشغيله بشكل غير رسمي الشهر الماضي، وهو عبارة عن مشروع مشترك بين الحكومة الكمبودية ومؤسسة الاستثمار الدولي الكمبودية.

أعرب هون مانيت عن أمله في أن يكون المطار الجديد دافعاً لجذب المزيد من السياح والمستثمرين إلى كمبوديا، "أكثر مما كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا المستجد".

ومن المتوقع أن يستوعب المطار الجديد 13 مليون راكب في البداية، قبل أن ترتفع طاقته الاستيعابية إلى 30 مليوناً بعد عام 2030، وإلى 50 مليوناً بحلول عام 2050.

يأتي ذلك في حين طغت وفاة شاب كوري جنوبي، التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، والذي قيل إنه تعرض للخداع للعمل في أحد مراكز الاحتيال الإلكتروني في كمبوديا، على التوقعات الفورية بزيادة عدد السياح الأجانب بعد بدء تشغيل المطار الجديد.

يُحتجز العديد من العمال في كمبوديا في ظروف أقرب إلى العبودية لممارسة الاحتيال الإلكتروني لحساب عصابات جريمة منظمة.

وتم تسليط الضوء على هذه الصناعة غير القانونية في الأسبوع الماضي عندما فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على قادة عصابة كمبودية كبرى، ووجهت محكمة اتحادية أمريكية في نيويورك لائحة اتهام إلى زعيمها المزعوم.

كما تلقت السياحة في كمبوديا ضربة أخرى في يوليو، عندما خاضت كمبوديا صراعاً مسلحاً استمر خمسة أيام مع جارتها تايلاند.

وقد تم وقف إطلاق النار بين البلدين، لكن التوترات لا تزال قوية.

وقال هون مانيت فيأ سبتمبر الماضي إن كمبوديا استقبلت حوالي 4 ملايين سائح أجنبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي. وفي العام الماضي، استقبلت 6.7 مليون سائح، بزيادة نسبتها 23% عن عام 2023.

يُعد هذا ثاني مطار رئيسي جديد يتم افتتاحه في كمبوديا خلال عامين.

ففي أكتوبر 2023، تم افتتاح مطار سيام ريب-أنجكور الدولي لخدمة أكثر مناطق الجذب السياحي شهرة في كمبوديا، وهو مجمع معابد أنجكور وات العريق.