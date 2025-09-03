زلزال ثانٍ يضرب أفغانستان.. والتضاريس تعيق جهود الإنقاذ

ضرب زلزال جديد بقوة 5.2 درجات شرقي أفغانستان ، أمس، قرب مركز الزلزال الأول الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1411 شخصاً، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وذكرت الهيئة، أن مركز الزلزال كان على بعد 34 كيلومتراً شمال شرقي مدينة جلال آباد في ولاية ننكرهار.

وقال ناطق باسم حكومة طالبان، إن عدد القتلى جراء أسوأ زلزال ارتفع إلى أكثر من 1411 شخصاً إلى جانب إصابة الآلاف، في حين أعاقت التضاريس الصعبة جهود الإنقاذ في القرى المعزولة بالمنطقة الجبلية في شرقي البلاد. وذكرت جمعية الهلال الأحمر الأفغاني، أن ما لا يقل عن 3251 شخصاً أصيبوا، كما دمر الزلزال أكثر من ثمانية آلاف منزل.

وأضافت إن هناك مخاوف من أن آخرين لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض. وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان، إن عدد القتلى مرشح للزيادة.

وأكد المنسق، أن التحدي الأكبر هو الوصول إلى هذه المناطق النائية في ظل تضرر الطرق المؤدية إليها بشدة، مشدداً على ضرورة استخدام الطائرات المروحية للوصول إلى المتضررين وإجلاء المصابين ونشر فرق البحث والإنقاذ والفرق الطبية.

وقال إحسان الله إحسان، مسؤول إدارة الكوارث في إقليم كونار، إنه جرى تنفيذ عمليات إنقاذ في أربع قرى بالإقليم بعد الزلزال، وإن الجهود ستركز الآن على الوصول إلى مناطق جبلية أكثر بعداً. وأضاف: لا يمكننا التنبؤ بدقة بعدد الجثث التي لا تزال تحت الأنقاض..

نسعى جاهدين لإتمام هذه العمليات في أقرب وقت ممكن والبدء بتوزيع المساعدات على العائلات المتضررة. وقوضت التضاريس الجبلية والطقس العاصف جهود رجال الإنقاذ للوصول إلى المناطق النائية على الحدود الباكستانية حيث تسبب الزلزال في تدمير المنازل المبنية من الطوب اللبن.

وقال شاهد من رويترز، إن قافلة من سيارات الإسعاف كانت موجودة أعلى الطريق الجبلي المتضرر في محاولة للوصول إلى قرى كونار بينما حلقت طائرات هليكوبتر حاملة إمدادات إغاثة وقامت بنقل مصابين إلى المستشفيات.

إلى ذلك، حذرت الأمم المتحدة، من أن الزلزال القوي الذي ضرب شرقي أفغانستان، قد يؤثر في مئات الآلاف من الأشخاص، منبهة إلى ارتفاع كبير في عدد الضحايا.

وقال منسق الشؤون الإنسانية للمنظمة الدولية في أفغانستان، إندريكا راتواتي: نعتقد بأن عدد الأفراد المتأثرين قد يصل إلى مئات الآلاف. وتابع المسؤول الأممي: سترتفع الأرقام بالتأكيد، لا شك في أن عدد الضحايا سيكون هائلاً.

وأشار راتواتي، إلى أن المنازل في المنطقة المتضررة في معظمها مبنية من الطين والأسقف الخشبية، لذلك عندما تنهار الجدران فإن السقف هو عملياً ما يقتل السكان أو يخنقهم. وتابع إن المنطقة فيها كثافة سكانية منخفضة، ولكن بما أنه حدث في الليل، فقد كان الجميع نائمين، لذا أعتقد بأن عدد الضحايا سيكون أعلى بكثير.

وأضاف إن الزلزال تسبب في الكثير من الانهيارات الأرضية وتساقط الصخور، وما إلى ذلك، وإمكان الوصول محدود للغاية، وقد شكّل ذلك تحدياً هائلاً. وحض إندريكا راتواتي، الدول على إظهار التضامن مع الشعب الأفغاني الذي يواجه أزمات وصدمات متعددة.

إرسال مساعدات

بدوره، أعلن الاتحاد الأوروبي، اعتزامه إرسال 130 طناً من المساعدات الإنسانية. وقالت المفوضة الأوروبية المعنية بالمساعدة الإنسانية، حجة لحبيب، في بيان، إن من شأن هذه الخطوة أن تتيح مساعدة فورية ضرورية لسكان المناطق المتضررة التي شهدت في الأشهر الأخيرة توافد لاجئين كانوا في باكستان.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي أيضاً تخصيص مليون يورو من المساعدات الطارئة للهيئات الدولية التي لها انتشار ميداني في أفغانستان، وفق ما جاء في البيان.

دعم

كما أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، تقديم تمويل طارئ لدعم العائلات المتضررة من الزلزال. وقالت الوزارة إن ضحايا الزلزال سيتلقون دعماً إنسانياً فورياً. وأضافت إنه سيتم تقسيم هذه الأموال بالتساوي بين صندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتقديم الرعاية الصحية والإمدادات الطارئة للأفغان في المناطق الأكثر تضرراً.

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إن أنباء الزلزال في إقليم كونار بأفغانستان مأساوية حقاً. وأضاف: المملكة المتحدة ملتزمة بشعب أفغانستان، وهذا التمويل الطارئ سيساعد شركائنا على تقديم الرعاية الصحية الحرجة والإمدادات الطارئة للفئات الأكثر تضرراً.