زلزال ثانٍ بقوة 5,2 درجات يضرب شرق أفغانستان

ضرب زلزال بقوة 5,2 درجات شرق أفغانستان الثلاثاء قرب مركز زلزال قوي وقع نهاية الأسبوع وأسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال كان على بعد 34 كيلومترا شمال شرق مدينة جلال آباد في ولاية ننكرهار.

وكان زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر قد ضرب شرق أفغانستان، أمس، وتسبب في مقتل المئات، بحسب التلفزيون الوطني الأفغاني

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر في الساعة 19:17 بتوقيت جرينتش، قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي، في شرق أفغانستان بالقرب من الحدود مع باكستان.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات.