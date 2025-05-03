كوريا الجنوبية وأمريكا تجريان أول مناورة نظرية مشتركة

قال الجيش الكوري الجنوبي، أمس، إن كوريا الجنوبية وأمريكا أجرتا مناورة نظرية مشتركة لمواجهة التهديدات الفضائية في وقت سابق من هذا الأسبوع، وذلك في ظل تزايد التهديدات الفضائية من قِبل كوريا الشمالية.

وأجرت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، وقوات الفضاء الأمريكية في كوريا، مناورات «بولاريس لينكس» النظرية لأول مرة، وانضم إليها مسؤولون عسكريون وخبراء في أمن الفضاء، وفقاً لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وشارك مسؤولون من القوات الأمريكية في كوريا، ووكالة تطوير الدفاع الكورية الجنوبية بصفة مراقبين. وأجرى المشاركون مناقشات معمقة حول الاستجابة للتهديدات الفضائية المحتملة في شبه الجزيرة الكورية، وأجروا التدريب من خلال محاكاة تشويش نظام تحديد المواقع العالمي في كوريا الشمالية وهجماتها ضد الأقمار الاصطناعية الكورية الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إنها ستجري تدريبات منتظمة مع الولايات المتحدة لتعزيز القدرات الفضائية والقدرة على التشغيل المتبادل بين الحليفين. وفي محادثات على مستوى العمل بشأن التعاون الفضائي عقدت في واشنطن العام الماضي، اتفق الحليفان على إطلاق المناورات النظرية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز تعاونهما الأمني في الفضاء.

وتسعى كوريا الجنوبية إلى تعزيز قدراتها الفضائية، في الوقت الذي تتحرك فيه كوريا الشمالية لتكثيف جهودها للحصول على قدرات استطلاع فضائية ضد أعدائها.

وأطلقت كوريا الجنوبية بنجاح قمرها الاصطناعي العسكري الرابع للتجسس إلى المدار في أبريل الماضي، في حين لم تطلق كوريا الشمالية بعد أقماراً اصطناعية إضافية للاستطلاع بعد إطلاق قمرها الأول في عام 2023.