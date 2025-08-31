متظاهرون يضرمون النار بمبانٍ برلمانية في 3 أقاليم بإندونيسيا

أشعل متظاهرون إندونيسيون النار في أبنية البرلمان الإقليمي في 3 أقاليم، خلال تظاهرات أمس، وذلك بعد يوم من مقتل 3 أشخاص في أعمال عنف.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن المتظاهرين أضرموا النار في أبنية برلمانية في غرب نوسا تينجارا ومدينة بيكالونجان في وسط جاوة، ومدينة سيريبون في جاوة الغربية.

وذكر موقع ديتك دوت كوك، أن المتظاهرين نهبوا معدات مكتب البرلمان في سيريبون، بينما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم في بيكالونجان وغرب نوسا تينجارا. ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من السلطات.

وبدأت الاحتجاجات في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في وقت سابق من هذا الأسبوع احتجاجاً على رواتب النواب وتصاعدت أول من أمس بعد أن صدمت سيارة شرطة سائق دراجة نارية وقتلته.

وقال قائد الشرطة، ليستيو سيجيت برابوو، أمس: إن الرئيس أمر السلطات باتخاذ إجراءات حازمة مع المتظاهرين الذين انتهكوا القوانين.

وجاءت هجمات الحرق العمد على المباني البرلمانية في أعقاب احتجاجات أمس الدامية في ماكاسار، عاصمة إقليم جنوب سولاويزي، التي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 5 آخرين.

وذكر موقع مترو تي.في نيوز دوت كوم الإخباري المحلي، أن شخصاً آخر قتل جراء حريق مبنى البرلمان في ماكاسار، إلا أنه لم يتسنَ التأكد من ذلك بشكل مستقل.

وأصدرت وكالة إدارة الكوارث، بياناً عن الأمر دون ذكر أسباب الوفيات. وذكرت وكالة أنتارا للأنباء، أن القتلى يُعتقد أنهم حوصروا في المبنى المحترق. وقالت وكالة إدارة الكوارث، إن اثنين أصيبا نتيجة قفز أشخاص من المبنى.