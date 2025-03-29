سيئول: بيونغيانغ تخطط لأشكال جديدة من الاستفزازات

اتهم الرئيس المؤقت في كوريا الجنوبية، هان دوك-سو، النظام الكوري الشمالي، بالتخطيط لأشكال جديدة من الاستفزازات ضد سيئول، بينما يتجاهل هذا النظام معاناة مواطنيه.

وجاء تصريح هان ضمن خطاب ألقاه بمناسبة يوم الدفاع عن البحر الغربي العاشر في المقبرة الوطنية في دايجون، على بعد نحو 140 كيلومتراً جنوب العاصمة، خلال حفل تكريم للبحارة وقوات مشاة البحرية الـ 55 الذين قتلوا أثناء دفاعهم عن الحدود البحرية الغربية مع الشمال.

وقال الرئيس المؤقت: «دافعنا بحزم عن البحر الغربي من خلال التضحيات النبيلة لأبطالنا. لكن حتى اليوم، لا يزال نظام كوريا الشمالية يهدد السلام في شبه الجزيرة الكورية والعالم..

في الوقت الذي يقوم فيه الشمال بتحسين أنظمة أسلحته التي تستهدفنا من خلال تجارة الأسلحة غير المشروعة مع روسيا، فإنه يخطط لأشكال جديدة من الاستفزازات».

وسعى هان إلى طمأنة الشعب بأن الحكومة والجيش يحافظان على وضع الاستعداد الكامل لضمان أن يعيش الشعب حياته في اطمئنان، بحسب ما أوردته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقال هان إن كوريا الشمالية استمرت في القيام باستفزازات تهديدية من خلال إطلاق الصواريخ والتشويش على إشارات نظام تحديد المواقع العالمي، بالإضافة إلى تعريف العلاقات بين الكوريتين على أنها علاقات بين دولتين متعاديتين.

وقال الرئيس المؤقت: «يسعى النظام الكوري الشمالي إلى توريث السلطة فقط، ويركز على تطويره النووي والصاروخي، بينما يتجاهل حياة شعبه».