تحليل أمريكي يتوقع آلاف القتلى في زلزال ميانمار

أشار تحليل تقديري أعدته الحكومة الأمريكية استناداً إلى قوة الزلزال الذي ضرب ميانمار اليوم الجمعة وعمقه إلى احتمال سقوط آلاف القتلى وحدوث خسائر اقتصادية فادحة، مع تعرض منطقتي ساجاينج وميكيتيلا لأفدح الخسائر.

وذكر التحليل "بشكل عام، فإن السكان في هذه المنطقة يقيمون في مبان معرضة للزلازل إلا أن هناك مبانٍ مقاومة لها".

وأضاف: "من المحتمل أن يكون هناك عدد كبير من الضحايا والأضرار واسعة النطاق، ومن المرجح أن تكون الكارثة واسعة النطاق".

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون في ميانمار إن عدد القتلى حتى الآن بلغ 144 قتيلاً و732 جريحاً.



