شقيقة "كيم جونغ أون" زعيم كوريا الشمالية .. نحن دولة نووية وعلى أمريكا الاعتراف بذلك

قالت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على الولايات المتحدة الاعتراف بها كدولة مسلحة نوويا إذا أرادت استئناف المحادثات الثنائية بينهما.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن كيم يو جونج، أخت زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وكبيرة مسؤولي الحزب الحاكم، قولها في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية: "يجب أن يكون الاعتراف الكامل بموقف جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كدولة مسلحة نوويا ، شرطًا مسبقًا للتنبؤ بكل شيء والتفكير فيه في المستقبل".

وفي الوقت الذي اعترفت فيه كيم يو جونج بأن "العلاقة الشخصية بين كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليست سيئة"، أصرت على أن أي محاولة من واشنطن لاستخدام هذه العلاقة من أجل نزع سلاح كوريا الشمالية النووي ستُفسر على أنها "سخرية"، وذلك وفقًا للبيان الذي نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

وأضافت ، : "إذا أخفقت الولايات المتحدة في تقبل الواقع المتغير واستمرت في التمسك بالماضي الفاشل، فإن لقاء يجمع بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة سيبقى "أملاً" يتمناه الجانب الأمريكي".

يشار إلى انه في أول قمة أمريكي كورية شمالية على الإطلاق في يونيو 2018 في سنغافورة، اتفق ترامب وكيم على أن واشنطن ستوفر ضمانات أمنية لبيونج يانج مقابل نزع السلاح النووي "الكامل" لشبه الجزيرة الكورية.

ولكنهما لم يتمكنا من تجسير الفجوة بين المطالب الأمريكية ودعوة كوريا الشمالية لتخفيف العقوبات في قمتهما الثانية في هانوي في فبراير 2019.

وبعد لقاء ترامب وكيم في المنطقة منزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين في يونيو من ذلك العام، عقدت الولايات المتحدة وكوريا الشمالية اجتماعًا على مستوى الخبراء في ستوكهولم في أكتوبر 2019 لكنه فشل في إحراز تقدم.