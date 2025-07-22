العاصفة المدارية"ويبا" تهدأ في فيتنام

هدأت حدة العاصفة المدارية ويبا اليوم الثلاثاء بعد وصولها إلى اليابسة في شمال فيتنام حيث تأهبت السلطات لمواجهة أمطار غزيرة ربما تتسبب في حدوث سيول وانهيارات طينية.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية في الفلبين أن العاصفة ويبا ضربت إقليمي نينه بنه وثانه هوا الشماليين قبل ظهر اليوم مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 74 كيلومترا في الساعة متباطئة من سرعة بلغت 100 كيلومتر في الساعة تقريبا عند اقترابها.

ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة وأن يصل منسوب المياه إلى 50 سنتيمترا صباح غدا الأربعاء.

وحذرت السلطات من وقوع انهيارات أرضية في المناطق الجبلية وسيول في المناطق الحضرية، ووضعت نحو 350 ألف جندي على أهبة الاستعداد.

وألغت شركات الطيران أو أجلت عشرات الرحلات الجوية، وتقرر تعليق بعض خدمات المطارات والموانئ والقطارات، لكن وسائل إعلام حكومية ذكرت أن المطارات في إقليمي كوانج نينه وهايفونج استأنفت عملياتها بعد ظهر اليوم.

وأظهرت صور على وسائل الإعلام الحكومية شوارع خالية في العاصمة هانوي حيث جرى إغلاق عدد من أماكن العمل اليوم، وكذلك السفارة الأمريكية.