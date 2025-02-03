تيرتاناتا.. «طفل فاشل» ثروته مليار دولار!

في طفولته كان يسمع أباه دائماً يشتكيه لأمه «إدوارد يهمل دراسته وأخشى عليه أن يفشل في حياته» وفي كل مرة كانت أمه تنصحه بطريقة غير مباشرة، بعد أن ينصرف أبوه، بأن يهتم بدراسته. كان يريد أن يقول لها إنه لا داعي للقلق، وإنه سوف ينجح في حياته، بل هو ناجح بالفعل، ولكنه فضل دائماً أن يتكلم عمله عنه.

موهبة التجارة

إدوارد تيرتاناتا، الذي وُلد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا سنة 1991، اكتشف في نفسه موهبة التجارة منذ صغره؛ فقد كان يدخر مصروفه اليومي، ثم يشتري به ما تيسر له من منتجات مثل بطاقات الألعاب والروبوتات بأسعار منخفضة، ثم يبيعها لزملائه في المدرسة بأسعار مضاعفة.

إلى جانب ذلك بدأ يهتم بالدراسة، ولكن بالقدر الذي يكفيه للالتحاق بالجامعة، إلى أن سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 2007 لدراسة التمويل والمحاسبة بجامعة «نورث إيسترن» في بوسطن، حيث كان مقرراً له أن يدرس لمدة خمسة أعوام، ولكنه لم يكد يتم عامه الأول هناك حتى علم بتدهور حالة أبيه المادية، فقرر اختصار برنامجه الدراسي إلى ثلاثة أعوام فقط، وعاد بعدها ليساعده في إدارة عمله.

معتمداً على عقلية عملية وتجارية؛ افتتح إدوارد في سنة 2015 محلاً لبيع الشاي سماه «لويس آند كارول»، وخلال سنتين صارت عنده سلسلة مكونة من خمسة فروع، لكنه ببعد نظره الفطري أدرك بعد أن افتتح الفرع الأخير أن مشروعه مقبل على الخسارة.

عالية الجودة

في فرع لأحد المقاهي المشهورة عالمياً كان جالساً مع صديق اسمه «جيمس برانانتو» وصارحه بمخاوفه من السوق والخسارة.

وعندما حان الوقت لدفع الحساب لاحظ تيرتاناتا أن الثمن مبالغ فيه، لاسيما لأبناء الطبقتين المتوسطة والفقيرة، وأيده صديقه في رأيه.. هنا لمعت في ذهنه فكرة، وعرض على صديقه في اليوم نفسه أن يشاركه في تنفيذها.

كان ذلك عام 2017 عندما افتتحا معاً كشكاً لبيع القهوة باسم «كوبي كينانجان» برأس مال 15 ألف دولار، واتفقا على سياسة تقديم أصناف من المشروبات عالية الجودة بأسعار في متناول الجميع، مع الخدمة الجيدة، لسحب البساط من المقاهي التي تغالي في السعر، والحرص في الوقت نفسه على تقليل النفقات قدر المستطاع بالبحث عن مكان منخفض الإيجار، وتصميم المحل بمعرفتهما من دون اللجوء إلى المكاتب المختصة بالديكور، والتي تغالي هي أيضاً في تكاليف عملها.

وفي نهاية سنة 2019 كانت شهرة قهوة «كوبي كينانجان» تفوق شهرة مثيلاتها العالمية، وصار تيرتاناتا وصديقه برانانتو يملكان أكثر من 200 فرع في 10 مدن إندونيسية.

230 مليون دولار

ولما سألت شبكة «سي إن بي سي» تيرتاناتا عن سر نجاحه، قال إنها ثلاثة أسرار وليس واحداً: اعتماد نموذج الطلبات السريعة بعد استبيان أجرياه أكثر من مرة، واستخدام التكنولوجيا، ومراعاة الذوق المحلي، وهذا الأخير نافس به العلامات المشهورة التي تقدم مذاقاً ثابتاً لا يتغير، وحتى عندما توسع في دول أخرى، ومنها ماليزيا وسنغافورة، كان يدرس أذواق مواطنيها قبل أي شيء آخر، ومع الاعتماد على أحدث التقنيات في السوق استطاع مضاعفة عدد الفروع إلى ثلاثة أضعاف، لاسيما في أثناء انتشار وباء كوفيد في كل أنحاء العالم.

في شهر ديسمبر سنة 2012 صارت «كوبي كنانجان» أول شركة «يونيكورن» في جنوب شرق آسيا تتخصص في مجال الأطعمة والمشروبات، ثم تمكن تيرتاناتا، البالغ من العمر الآن 36 سنة، من جمع تمويلات مستثمرين مغامرين؛ تجاوزت 230 مليون دولار، وبلغ عدد فروع سلسلته أكثر من ألف متجر في 60 مدينة إندونيسية، لتصنف السلسلة واحدة من أسرع الشركات نمواً في المنطقة، حيث تجاوزت قيمتها السوقية مليار دولار في سبع سنوات فقط.