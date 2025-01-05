زعيم كوريا الشمالية يشن حرباً على النقانق والمطلقين

أفادت تقارير إعلامية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج حظر منع أكل النقانق في البلاد ومعاقبة الزوجين المطلقين بالسجن 6 أشهر.

وقالت صحيفة ذا صن البريطانية إن رئيس كوريا الشمالية حظر تناول الهوت دوج لأنه غربي.

وقال كيم لمواطني كوريا الشمالية إن تقديم طبق شعبي مصنوع من النقانق يعد خيانة.

ويواجه أي شخص يتم القبض عليه وهو يبيعها في الشوارع أو يطبخها في المنزل خطر الترحيل إلى معسكرات العمل.

ويعد هذا المرسوم أحدث مثال على حملة بيونغ يانغ الصارمة ضد ما يراه غزواً للثقافة الغربية.

وقال أحد البائعين في مقاطعة ريانجانج الشمالية : "توقفت مبيعات بودا-جيجاي في السوق"، وهذا الطبق كوري أمريكي حار مصنوع من المرق ومعجون الفلفل الحار الكوري والكيمتشي واللحم المعلب الأمريكي والفاصوليا والنقانق.

وقالت الشرطة وإدارة السوق إن أي شخص يتم القبض عليه وهو يبيعها سيتم إغلاق محله.

كما أمر كيم أيضًا بإرسال الأزواج المطلقين إلى معسكر عمل للتكفير عن "جرائمهم"وسيقضي كل منهما مدة تصل إلى ستة أشهر في السجن، لأن الانقسام يُنظر إليه على أنه "مناهض للاشتراكية".