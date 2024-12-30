طائرة "جيجو إير" المنكوبة قامت بـ 13 رحلة خلال 48 ساعة قبل الحادث

قالت مصادر في صناعة الطيران، اليوم الاثنين، إن الطائرة المنكوبة التابعة لشركة طيران "جيجو إير"، والتي تعرضت لحادث تحطم مميت أودى بحياة 179 شخصا، قامت بتشغيل 13 رحلة خلال 48 ساعة قبل وقوع الحادث، ما أثار المخاوف بشأن استخدامها بشكل مفرط خلال فترة زمنية قصيرة.

وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية بأنه يُعتقد أن الطائرة وهي من طراز "بوينغ 737-"800، التي واجهت عطلا في معدات الهبوط أثناء هبوطها بمطار موان الدولي أمس الأحد، كانت قد سافرت بين موان وجزيرتي جيجو وإنتشون، غربي سول، خلال فترة زمنية مدتها 48 ساعة سابقة.

كما تبين أنه قد تم تشغيل الطائرة على وجهات دولية، تشمل بكين وبانكوك وكوتا كينابالو وناجازاكي وتايبيه.

وكانت الطائرة بمثابة رحلة مستأجرة للجولات الجماعية التي تنظمها في الغالب وكالة سفر مقرها جوانججو، والتي عرضت رحلة لمدة 5 أيام إلى بانكوك لموسم عيد الميلاد (الكريسماس).

ويتم جدولة الرحلات الجوية المستأجرة بشكل خاص بناء على الطلب، وعادة ما تكون مملوءة حصريا بالركاب الذين يتم دعوتهم من قبل وكالات السفر.

وأثار مراقبو الصناعة مخاوف بشأن ما إذا كانت شركة "جيجو إير" الكورية الجنوبية، قد تجاوزت طاقتها من خلال الإفراط في جدولة رحلات الطيران المستأجرة خلال موسم الذروة في نهاية العام.

وتعتمد المطارات الإقليمية في كوريا الجنوبية بشكل كبير على رحلات الطيران المستأجرة التي تديرها شركات الطيران منخفضة التكلفة مثل "جيجو إير".