الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يرفض مجددا المثول أمام هيئة التحقيق

رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول اليوم الأربعاء استدعاء فريق تحقيق مشترك لاستجوابه بشأن إعلانه الأحكام العرفية التي لم تدم طويلا، وهي المرة الثانية التي يرفض فيها الامتثال لطلب الفريق، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.

ولم يمثل يون أمام هيئة التحقيق في قضايا الفساد لكبار المسؤولين في جواتشيون جنوب العاصمة سول كما طلب منه بحلول الساعة 1000 صباحا بالتوقيت المحلي، كجزء من تحقيق مشترك في إعلانه للأحكام العرفية في 3 ديسمبر الجاري.

ويواجه يون اتهامات بكونه زعيم عصيان وإساءة استخدام السلطة من خلال إعلانه الأحكام العرفية في التحقيق المشترك.

ولم يمتثل للاستدعاء الأول الذي وجهته له هيئة الاستعلامات يوم الأربعاء الماضي.