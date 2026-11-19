

لفتت الأوشحة الملونة بالازرق والأحمر ، التي ارتداها قادة العالم، بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الصورة الجماعية لقمة «أبيك» في شنجن، الأنظار، وهي هدية رمزية، يقدمها البلد المضيف للزعماء، في تقليد، يعود إلى عام 1993.

في قمة هذا العام بشنجن بالصين ارتدى القادة أوشحة باللونين الأحمر والأزرق، في مظهر هادئ مقارنة بالسنوات السابقة، التي شهدت أزياء تقليدية متنوعة، علما أن أن اللون الأحمر يثير الاهتمام بالتفاصيل، وتحسين الأداء المعرفي، بينما الأزرق يدعم القدرة على التفكير الخلاق.

كانت الألوان التي ظهر بها ترامب و بوتين في قمة أبيك مجرد خيار بروتوكولي، أم أنها حملت رسائل سياسية مقصودة؟ فبين الأحمر والأزرق، لم تكن الصورة بعيدة عن حسابات الدبلوماسية ورمزية القوة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بزعيمين يقفان في قلب صراع النفوذ الدولي. فهل نحن أمام صدفة بصرية أم لغة سياسية صامتة؟

وتستوحي أوشحة قمة 2026 ألوانها من هوية الصين والمحيط الهادئ، فيما يرتبط تصميمها بطائر «البينغ» الأسطوري، الذي يرمز إلى التعاون بين الاقتصادات الـ21 الأعضاء في المنتدى.

ظهر قادة قمة «أبيك» المنعقدة بمدينة شنتشن الصينية في صورة جماعية مرتدين أوشحة حمراء في صورة جماعية، حيث اختار الرئيس الصيني شي جين بينغ اللون الأحمر، وهو الخيار الذي اعتمده معظم المشاركين أيضاً، بينما ارتدى الرئيس الأمريكي والروسي اللون الأزرق، ووفقاً للتقارير الإعلامية، وهذه الألوان كانت مجرد خيارات متاحة.



حملت الأوشحة شعار «كونبينغ يبسط جناحيه»، في آخر الوشاح برسم صغير، وهو رمز يرتبط بهوية مدينة شنتشن في سياق استضافتها لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، «أبيك»، «هو طائر أسطوري في الأدب الصيني، غالباً ما يُستخدم كونه رمزاً للطموح، والضخامة، والتحليق عالياً، وقد ربط هذا التصميم الوشاح بالهوية البصرية للمدينة المضيفة أمام الجمهور العالمي.

تنوع وتقارب



تظل الصورة الجماعية لقادة «أبيك» رمزاً للتنوع والتقارب الثقافي بين الدول، حيث يتم استخدام الأزياء لتسليط الضوء على الهوية الثقافية للدولة المضيفة بعيداً عن القضايا السياسية والتجارية.

ووفقاً لموقع Open Magazine فإن مدينة ستنتشن غالباً ما تلقب بـ«بينغ تشنغ» (Pengcheng)، أي «مدينة طائر الرخ»؛ حيث يُعد طائر الرخ الطائر العملاق المرتبط بأسطورة «كونبينغ»، وقد أضفى استخدام هذا الرمز على الأوشحة التي ارتداها القادة في الصورة الجماعية طابعاً محلياً مميزاً، بدلاً من الاكتفاء بالزخارف الصينية العامة.

البداية مع كلينتون

بدأ تقليد التقاط صورة جماعية للقادة بملابس موحدة في عام 1993، حين قدّم الرئيس الأمريكي بيل كلينتون سترات جلدية للقادة خلال الاجتماع الأول لقادة «أبيك» في سياتل، ثم جاءت قمة إندونيسيا عام 1994 لترسخ هذا التقليد، المتمثل في استخدام الأزياء وسيلة لاستعراض ثقافة الاقتصاد المضيف.

عندما وزع بيل كلينتون سترات جلدية على القادة في أول اجتماع بـ«أبيك» في سياتل، تلاه ارتداء قمصان «الباتيك» في إندونيسيا عام 1994، وقمصان «بارونج» في الفلبين عام 1996، مع تمثيل الثقافة الصينية في قمة شنغهاي عام 2001 بارتداء سترات «تانج».

تميزت السنوات التالية بمزيد من الإبداعات الثقافية، بين معاطف «دوروماغي» الكورية عام 2005، وأزياء «آو داي» الفيتنامية عام 2006، مع عودة إندونيسيا إلى قمصان «الباتيك» في 2013، وفي 2023 اختار القادة بدلات رسمية خلال قمة سان فرانسيسكو.