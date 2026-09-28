اليابان تقيد الإقامة الأجنبية و 90% تراجع في تأشيرات قطاع الأعمال

أشادت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايشي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطلع الأسبوع، بجهود مراجعة قواعد البلاد المتعلقة بالمواطنين الأجانب، قبل أيام قليلة من دخول تلك القواعد حيز التنفيذ. وكتبت في أحد منشوراتها قائلة: "تقر الحكومة بأن بعض المواطنين يشعرون بقلق أو نوع من عدم الإنصاف جراء زيادة أعداد المقيمين الأجانب"، مضيفة أنه جاري تنفيذ إعادة هيكلة للقواعد "لضمان النظام" و"تمكين كل من المواطنين اليابانيين والرعايا الأجانب من العيش في سلامة وأمان"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت تاكايشي عدداً من التغييرات في سلسلة من المنشورات، وتطرقت أيضاً إلى بعض التعديلات التي جرى تنفيذها بالفعل، بما في ذلك لوائح أكثر صرامة للتأشيرات وحملة إجراءات صارمة ضد المقيمين بصورة غير قانونية. وفي ما بدا أنها محاولة لإظهار ثمار جهود الحكومة، أشارت إلى تراجع بنسبة 90% في إصدار التأشيرات ضمن فئة "إدارة الأعمال" في النصف الأول من العام مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى تسجيل زيادة بنسبة 15% في عمليات الترحيل خلال الفترة نفسها من عام 2026 مقارنة بالعام الماضي.