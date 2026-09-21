ناقلة تتعرض لهجوم في مضيق هرمز

تعرضت سفينة للهجوم في مضيق هرمز، حسبما ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، نقلا عن مصادر عسكرية.

وقالت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني إن " ناقلة كانت تقوم بالعبور إلى داخل المضيق تعرضت لهجوم بمقذوف مجهول".

واستمرت السفينة في مواصلة رحلتها نحو الميناء، معتمدة على محركاتها، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وقد أصيب اثنان من أفراد طاقم الناقلة بإصابات طفيفة، ولم ترد بعد تقارير بشأن حدوث ضرر بيئي، حسبما جاء في بيان الهيئة. ويتردد أن السفينة كانت في طريقها إلى ميناء قريب.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، القول اليوم الاثنين، إن السفينة تردد أنها تواصل طريقها إلى مينائها التالي، معتمدة على محركاتها الذاتية، دون أن ترد أي تقارير تشير إلى وقوع أضرار بيئية في الوقت الحالي.