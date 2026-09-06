إندونيسيا.. ثوران جبل سيميرو يطلق رماداً بارتفاع 1000متر

ثار بركان جبل سيميرو، الواقع على حدود منطقتي لوماجانج ومالانج في مقاطعة جاوة الشرقية، صباح اليوم الأحد، مطلقا عمودا من الرماد البركاني وصل إلى ارتفاع 1000 متر فوق قمته.

وقال سيجيت ريان ألفيان، مسؤول مركز مراقبة جبل سيميرو في تقرير تم تلقيه اليوم الأحد "ثار بركان جبل سيميرو في الساعة السابعة و51 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، مطلقا عمودا من الرماد البركاني وصل إلى ارتفاع حوالي 1000 متر فوق القمة أو 4667 مترا فوق مستوى سطح البحر"، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف سيجيت أن النشاط البركاني لجبل سيميرو لا يزال عند المستوى الثالث أو مستوى الإنذار. وكان عمود الرماد أبيض إلى رمادي اللون وسميكا ويتحرك شرقا.

ويحظر على السكان القيام بأنشطة في نطاق خمسة كيلومترات من فوهة بركان سيميرو أو قمته بسبب خطر الصخور المتوهجة التي تقذفها عملية ثوران البركان.