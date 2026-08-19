زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب شمال شرق أفغانستان

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالاً بقوة 5.3 درجات ضرب مقاطعة بدخشان شمال شرق أفغانستان، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، وشعر السكان بهزات أرضية في أجزاء من البلاد، بما في ذلك كابول.

وكان مركز الزلزال على بعد نحو 35 كيلومتراً، جنوب غرب منطقة جورم، على عمق حوالي 195 كيلومتراً، طبقاً لمعلومات واردة في التقرير الأولي. ولم ترد أي تقارير فورية بشأن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار واسعة.

ووقع الزلزال بعد ساعات فقط من وقوع هزة أرضية أخرى، في ولاية هيرات غرب أفغانستان، حيث غادر السكان في عاصمة الولاية منازلهم ، بعد أن شعروا بالهزة الأرضية بمختلف أنحاء المدينة. ولم يتضح حجم الأضرار الناجمة عن زلزال هيرات على الفور.





