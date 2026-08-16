"الكهرباء الإندونيسية": تسريع عملية إعادة التيار الكهربائي بعد انقطاع إثر الزلزال

تعمل شركة الكهرباء الحكومية الإندونيسية (بي.تي.بي.إل.إن) على تسريع عملية إعادة التيار الكهربائي في جميع أنحاء جزيرة فلوريس بإقليم نوسا تينجارا الشرقي، بعد أن تسبب زلزال أمس السبت في انقطاع إمدادات الكهرباء، حيث من المتوقع أن يستعيد جميع العملاء تقريبا الخدمة اليوم الأحد.

وقال رئيس الشركة دارماوان براسودجو إن الشركة قامت بتعبئة جميع الموارد المتاحة على الفور بعد الزلزال لاستعادة الكهرباء ودعم المجتمعات المتضررة، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف أن الشركة تعمل تدريجيا على إعادة تشغيل المولدات، التي توقفت عن العمل، مما يسمح بعودة إمدادات الكهرباء ودعم الأنشطة الاقتصادية والمجتمعية بعد الكارثة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 7ر7 درجة قبالة ساحل جزيرة فلوريس الإندونيسية إلى 47 شخصاً على الأقل، حسبما أفادت السلطات اليوم الأحد.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن أكثر من 150 منزلا تعرض لأضرار جسيمة جراء زلزال يوم السبت، مما يثير المخاوف من إمكانية ارتفاع حصيلة الضحايا بدرجة أكبر. وأضافت الوكالة أن العشرات من المدارس والمرافق الصحية تعرضت لأضرار أيضا.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع على عمق نحو 10 كيلومترات، وعلى بعد حوالي 70 كيلومترا شمال غرب مدينة إندي في وسط فلوريس.