كوريا الجنوبية تعثر على 12 لغماً جرفتها السيول من جارتها الشمالية

تلقت بلدة جانجهوا بمدينة إنتشون شمال غربي كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، بلاغاً يفيد بوجود جسم مشبوه يطفو على سطح البحر بالقرب من رصيف ميناء هوانجتشيون في البلدة في 27 يوليو الماضي.

وعقب تلقي البلاغ، توجهت السلطات العسكرية إلى الموقع، حيث انتشلت 3 صناديق خشبية ملغومة عثرت عليها طافية في المياه، وفقاً لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وتبين أن أحدها كان صندوقاً فارغاً، لكن الصندوقين الآخرين كانا ملغومين وقابلين للانفجار، فقامت السلطات بالتخلص منهما بطريقة آمنة من خلال تفجيرهما.

وبذلك، ارتفع إجمالي عدد الصناديق الخشبية الملغومة، التي عُثر عليها في أنحاء بلدة كانجهوا في الفترة من 24 يوليو إلى 6 أغسطس، إلى 12 صندوقاً.

وترجح بلدة جانجهوا والسلطات العسكرية أن تكون الأمطار الغزيرة قد جرفت هذه الألغام من كوريا الشمالية، قبل أن تحملها التيارات البحرية إلى سواحل جانجهوا.





