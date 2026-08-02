ارتفاع حصيلة قتلى زلزال مقاطعة كوماموتو اليابانية إلى 38

ارتفعت حصيلة القتلى بسبب زلزال قوي ضرب مقاطعة كوماموتو ، جنوب غرب اليابان يوم الثلاثاء الماضي إلى 38 قتيلا، حيث تم تأكيد وفاة شخصين آخرين، طبقا لما ذكره مركز قيادة الاستجابة للكوارث في المقاطعة.

وحتى صباح اليوم الأحد، بلغ عدد المنازل المتضررة 3851 . ولا تزال إمدادات المياه مقطوعة عن 46 ألفا و800 أسرة. ووسط حرارة الصيف الشديدة، يقيم 9226 شخصا في 210 مراكز إيواء، حسب وكالة جي.جي برس اليابانية اليوم الأحد.

وتوفيت مسنة في العقد السابع من عمرها داخل سيارتها نتيجة الحر، بحسب التقديرات الأولية، لتسجل كأول حالة وفاة يُشتبه ارتباطها المباشر بالكارثة، نتيجة الضغوط الجسدية والنفسية الناجمة عن ظروف النزوح.

وتتضمن حصيلة الضحايا حالات أخرى تخضع للتحقيق للتحقق من احتمالية صلتها بالزلزال.

وكان زلزال بقوة 1ر7 درجة قد ضرب اليابان يوم الثلاثاء الماضي.

وتتعرض اليابان للزلازل لأنها تقع في منطقة "حلقة النار" ووقع الزلزال الأكثر دموية عام 2011 ، بقوة 0ر9 درجة على مقياس ريختير وأدى إلى حدوث موجات مد عالية (تسونامي)، وأسفر عن وفاة أكثر من 18 ألف شخص وأضرار بالغة بمحطة فوكوشيما للطاقة النووية.