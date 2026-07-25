باكستان.. مقتل 15 بينهم 12 جندياً في تفجير انتحاري

قال الجيش الباكستاني، أمس، إنّ مسلحين متطرفين فجروا سيارة ملغومة في نقطة تفتيش أمنية بشمال غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً، بينهم ⁠12 جندياً، مضيفاً أن 12 مسلحاً قُتلوا في عملية انتقامية.

ووقع الهجوم على نقطة تفتيش مشتركة للجيش والشرطة الليلة قبل الماضية في منطقة تانك قرب الحدود الأفغانية، وهي منطقة طالما كانت معقلاً للمسلحين المتطرفين.

وتصاعدت حدة العنف بشكل كبير في شمال غرب باكستان خلال الأشهر الأخيرة.

وأفاد بيان عسكري بأن ​الجيش اشتبك مع ​المسلحين الذين فجروا ⁠سيارة مفخخة وصدموا بها الجدار الخارجي لنقطة التفتيش الأمنية، بعد فشلهم في ​اختراقها.

وأعلن ⁠مسلحو ⁠حركة طالبان باكستان، في بيان، مسؤوليتهم عن الهجوم، قائلين إن أربعة انتحاريين ⁠شاركوا فيه.

وتُحمل إسلام آباد مجموعات متمركزة في أفغانستان مسؤولية تكثيف الهجمات في المناطق الحدودية في باكستان، لكن السلطات الأفغانية نفت هذا الأمر مراراً.

ووقعت معارك عنيفة في الأشهر الأخيرة على الحدود بين البلدين وشنت باكستان غارات جوية على الأراضي الأفغانية، مؤكدة أنها استهدفت ميليشيات مسلحة، لكنّ مسؤولين في طالبان قالوا إنها أسفرت عن مقتل مدنيين، الأمر الذي أكدته الأمم المتحدة.