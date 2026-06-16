ارتفاع قياسي في إصابات مرض منقول بالقراد في اليابان

تشهد اليابان زيادة ملحوظة في حالات الإصابة بمرض " متلازمة الحمى الشديدة المصحوبة بنقص الصفيحات ( إس إف تي إس) ، وهو مرض منقول بواسطة القراد قد يؤدي للوفاة ، حيث تجاوز عدد الإصابات حتى الآن الوتيرة السنوية القياسية المسجلة في عام 2025، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية نقلا عن بيانات أولية صادرة عن المعهد الوطني للصحة والأمن في اليابان.

يشار إلى أن المتلازمة المذكورة هي مرض حاد مصحوب بارتفاع في درجة الحرارة، وانخفاض في عدد كريات الدم البيضاء، وانخفاض في عدد الصفيحات، وأعراض هضمية كالإسهال والغثيان والقيء، نتيجة الإصابة بفيروس ( إس إف تي إس) .

وبحسب الأرقام التي كشف عنها المعهد مؤخراً، بلغ إجمالي الحالات المؤكدة حتى السابع من يونيو الجاري، 72 حالة مقابل 68 حالة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، الذي شهد تسجيل أعلى رقم سنوي على الإطلاق، بواقع 192 إصابة.

وفي مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، حذر وزير الصحة الياباني، كينيشيرو أوينو، من استمرار المنحنى التصاعدي للإصابات، مؤكدا:" ضرورة تعزيز اليقظة على المستوى الوطني، ومتابعة تطورات الوضع الوبائي عن كثب".

ودعا الوزير المواطنين إلى توخي الحذر بشكل خاص خلال الفصول من الربيع إلى الخريف، حيث يبلغ نشاط القراد ذروته، مشدداً على ضرورة تغطية الجلد عند التوجه إلى المناطق العشبية، واستخدام المواد الطاردة للحشرات على القطط والكلاب الأليفة.

وينتقل المرض في الغالب عبر لدغات القراد، ولكن يمكن أيضاً أن ينتقل من خلال التلامس المباشر مع دماء المصابين، سواء من البشر أم الحيوانات.

وبعد فترة حضانة تمتد من 6 إلى 14 يوما، تبدأ أعراض المرض في الظهور على المرضى، وتشمل، الحمى والقيء والإسهال والاضطراب في مستوى الوعي.

وتشير التقديرات إلى أن معدل الوفيات بهذا المرض يتراوح بين 10% و30%.

ورغم عدم وجود لقاح مضاد له حتى الآن، وافقت اليابان على استخدام دواء مضاد للفيروسات لعلاج المصابين.

وتم تسجيل أول إصابة مؤكدة بالمرض في اليابان عام 2013، لامرأة في محافظة ياماجوتشي غربي البلاد.

وظل العدد السنوي للحالات دون المئة حتى عام 2021، ولكنه تجاوز هذا الرقم خلال الأعوام اللاحقة.

وتشير البيانات إلى تركّز غالبية الإصابات في المناطق الغربية من اليابان مقارنة بالمناطق الشرقية.