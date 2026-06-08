تحذيرات من تسونامي في اليابان

قالت السلطات اليابانية والأمريكية أن موجات مد تسونامي وصلت محافظة أوكيناوا اليابانية اليوم الإثنين، بعدما وقع زلزال بقوة مبدئية بلغت 7.8 درجة قبالة جنوب الفلبين.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في مؤتمر صحفي أنه تم رصد تسونامي طفيف في جزيرة أوكيناوا الرئيسية الساعة 1218 ظهرا تقريبا بعدما أصدرت الوكالة تحذيرا من تسونامي لساحل المحيط الهادئ على طول الأجزاء الشرقية والغربية والجنوبية من البلاد، بحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية.

كما تم رصد موجات تسونامي بارتفاع 20 سنتيمترا عند جزيرة تشيتشيجيما بجزر أوجاساوارا في المحيط الهادئ على بعد نحو ألف كيلومتر جنوب وسط طوكيو، نحو 0146 بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وحذرت الوكالة الجمهور في وقت سابق من اليوم من إمكانية وصول موجات تسونامي بطول يصل لمتر إلى جزر مياكو وأماكن أخرى.

وقع الزلزال على بعد 26 كيلومترا من جنوب غرب كابلالان بالفلبين وعلى عمق 55.2 كيلومترا الساعة 0738 صباحا تقريبا بالتوقيت المحلي، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.